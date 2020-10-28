就像仙女下凡！影后瑪莉詠．柯蒂亞為「N°5香水」登上月球

▲影片中的動人歌聲是也是由瑪莉詠．柯蒂亞演唱，令人驚豔。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒N°5香水全新形象影片曝光！新一代N°5女郎瑪莉詠．柯蒂亞 (Marion Cotillard) 為香水登上月球，與男子忘情共舞好不浪漫，傳遞著「只要堅信自我，美夢終將會成真」，為經典香水開創全新篇章。

影片場景設定在冬天的巴黎，白雪將地面蒙上一層白紗，充滿節慶氣氛的燈飾閃爍著金黃光芒，在一個美妙的夜晚，女子在橋上走著，當抬頭凝視滿月時，一股力量將她推上月球。

登上月球才發現，有位等待她的男子，兩人有默契的忘情共舞，在月夜舞池上舞步交織、沉浸在浪漫中。突然間，場景再度回到橋上，而剛才與她共舞的那名男子正站在她身邊，他們相視會心而笑，夢境終究成真。

值得一提的是，這也是瑪莉詠．柯蒂亞首度為香水代言，香奈兒回歸法國女演員，也象徵著品牌珍視法國女人的魅力形象，香奈兒香水美容暨珠寶腕錶全球創意資源統籌負責人Thomas指出，瑪莉詠．柯蒂亞以精湛演技與傑出成就聞名國際，個性善良又洋溢光采，這支全新 N°5 形象影片完全是以她為繆思而作。

▲以茉莉和伊蘭伊蘭為主調的香奈兒N°5香水，蔚為經典。

聊到這瓶經典香水，瑪莉詠分享和香奈兒 N°5 香水彷彿一見如故。關於這款香水的一切都充滿著神祕氣息，之所以成為經典，就是因為能經得起時間考驗。感到非常榮幸能協助延續此傳奇故事，讓更多人感受它雋永魅力。

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