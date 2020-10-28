超過八成人都有的6大保養迷思　化妝水不一定要配化妝棉

▲正確的保養觀念比用什麼保養品更重要。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

有些女生越保養皮膚越差，其實不一定是保養品的錯，而是聽信了錯誤的保養觀念，或一昧的跟隨部落客、網友分享的保養方式，導致用再貴再好的保養品也看不到效果。像是以下6個「保養謬論」網路上超常出現，快來看看你誤信了幾個？

▲。（圖／翻攝IG@aoihamada）



1.化妝水一定要配化妝棉？



不少人還是有著化妝水就是要搭配化妝棉使用的「制式觀念」，其實要不要搭配化妝棉使用可看個人使用習慣和肌膚狀態而定，也有皮膚科醫師提醒，肌膚處於敏弱狀態或敏感肌的人，盡量減少用化妝棉的頻率，且使用時要充分浸濕化妝棉，避免過度摩擦造成肌膚負擔。

2.精華液疊加使用比較好？



有些人保養肌膚時，想要美白又想要保濕抗老，所以就想一次使用多種功能性的精華液，但是疊加精華要慎重，不一定疊加越多對肌膚就好。

第一個問題是，肌膚能吸收的有限，而且精華後還要用乳液或乳霜，疊加使用你的肌膚不一定都能吸收得了。再來，不同精華之間可能會有不適合同時使用的成分，可能會影響各自功能效果，甚至對肌膚造成負擔、損傷；另外，皮膚本來就比較脆弱的人，肌膚可能負擔不了這麼多精華疊加使用。還是想同時使用兩款精華的人，最簡單的做法是可以考慮白天、夜晚分別用一種，比較不會有精華彼此牴觸的情況發生。

▲眼霜最大功能是滋潤眼周肌膚，無法去除眼袋。（圖／翻攝IG@origins）



3.眼霜能消除黑眼圈、眼袋？



眼霜最大的功能是用來滋潤眼周肌膚、防止乾燥，所以對於淡化細紋、乾紋或幫助緊實是有效果的，但不論再貴的眼霜都無法消除黑眼圈或去除眼袋，這些都需要透過醫美療程才能有效去除。

4.乳液和乳霜都要用？



有些品牌同一系列保養品有出乳液也有出乳霜，但不代表用完乳液後還要再用乳霜，其實乳液、乳霜二擇一使用即可。因為乳液和乳霜都是設計來用在護膚程序最後為肌膚做鎖水保濕，增強肌膚滋潤度，最大的差別在質地不同、滋潤度不同，完全可依個人膚質做選擇，年輕肌、偏油性肌的人可選乳液較清爽，乾性肌、熟齡肌則可選滋潤度高的乳霜。

▲每個人肌膚狀況不同，需要使用面膜的頻率也不同。（圖／翻攝IG@ahc.official）



5.面膜可以天天敷？



面膜使用的頻率沒有一個標準天數，三天一次或五天一次都不一定，因為每個人皮膚狀態、需求不同，多久需要補一次水，多久需要亮白、提拉緊緻的面膜，這個使用週期完全要看個人肌膚而定，但除非特殊情況，不然不論任何種類的面膜都最好都不要每天用。

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