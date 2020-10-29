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「奶油光底妝」秋冬必備！植村秀、雅詩蘭黛保濕度高　長效持妝不暗沉

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進入秋冬肌膚開始乾燥脫皮、上妝後死皮更加明顯，滋潤的粉底氣墊又擔心持妝度？2020年其實很多品牌都有推出保濕度高的底妝新品，不僅擁有絕美的奶油光澤感及保濕度、更是兼具持妝效果，不只乾肌，混和肌、油肌也是秋冬必備，一起了解下！

秋冬底妝推薦1：植村秀 無極限光澤水粉底，35ml／NT$1,750

植村秀繼小方瓶粉底後、今年再推出光澤小方瓶，添加日本珍稀「白雪姬」牡丹、頂級有機米萃取等珍貴植萃保養精華，上妝同時保養肌膚，幫助肌膚長時間透出自然的透亮光澤！更是延續長效持妝、一整天不脫妝、不暗沉、不糊妝的優勢，打造像是天生般的透亮膚質，在喜愛光澤感及保濕底妝的同時、也可以兼具持妝效果！

光澤小方瓶粉體延展性很高，搭配全新的打亮海綿上妝，可以均勻服貼於每一寸肌膚紋理，推開後是水潤的質感、相當輕盈，任何紋路都不卡粉，獨特抗氧化效果幫助肌膚油水平衡，使粉底長時間不脫妝，全天候持久煥發細膩的質感光澤。

▲秋冬粉底推薦。（圖／美人圈）

秋冬底妝推薦2：雅詩蘭黛 白金級寶石光精華粉底，30ml／NT$3,800

雅詩蘭黛今年推出全新的貴婦級保養粉底，萃取綠橄欖石與黑碧璽兩大珍稀寶石保養精華，超高的保濕續航力、邊上妝像是在用保濕精華般潤澤，不僅有很高的保濕度，還有柔焦毛孔紋理、霧化肌膚瑕疵的效果，完美修飾任何肌膚狀態，完妝後是絕美的奶油光感。

這款粉底除了保濕、遮瑕都很夠力之外，還兼具持妝度，不只是乾肌、連混和肌使用也不暗沉卡粉，可以延續整天的膨潤奶油光妝容，

▲秋冬粉底推薦。（圖／美人圈）

秋冬底妝推薦3：蘭蔻 超極光精華水粉底，30ml／NT$2,000

蘭蔻今年推出重量級的「極光水」保養系列，新推出的底妝也添加精華水成分，上妝同時兼顧保養，粉體可以折射光線、底妝更加精緻透亮，偏霜狀的質地推開後化為水感、非常輕盈服貼，自然的修飾肌膚毛孔與瑕疵，不浮粉脫妝、不黏膩，是一款兼具保濕與遮瑕力的粉底！

秋冬底妝推薦4：蘿拉蜜思 煥顏氣墊粉餅，15g／NT$1,900

蘿拉蜜思今年推出品牌首款氣墊，主打精緻的鑽石光感，含有極致亮白的白蓮花保濕精華，幫助肌膚長時間維持透亮，讓肌膚越拍越亮、整天0暗沉，補妝也不乾卡！透過不同的粉撲面可以完成水鑽光澤、微霧光感等「雙效妝感」，輕拍一層是輕透的水鑽光、自然透亮，疊擦第二層妝感變得柔霧遮瑕，是無瑕的絲絨陶瓷美肌！

獨特的水鑽型的粉撲一面為膠面氣墊、另一面為細緻短絨毛面，可以慢慢疊壓讓底妝增加遮瑕度，一顆氣墊同時完成底妝與遮瑕、真的很方便～

▲秋冬粉底推薦。（圖／美人圈）

秋冬底妝推薦5：NARS 超持久亮顏氣墊粉餅，12g／NT$1,750

NARS去年推出這款亮顏氣墊小方盒後好評不斷、今年更是加碼推出新增色，從白皙膚色到健康小麥肌都有完美色選，蘊含高活化果萃保濕精華，自然輕薄透亮、上妝後是絕美微霧光，不僅遮瑕度夠、且有強大的防水抗汗功效，不僅耐磨擦，更是不黯沉脫妝、非常持久！

小方盒氣墊以光線折射，對毛孔、瑕疵有很高的柔焦效果，剛上偏亮澤光感、之後慢慢變成精緻薄透的霧光，出油後轉為絕美的奶油光，一點也不暗沉崩壞！​​​​​​

▲秋冬粉底推薦。（圖／美人圈）

秋冬底妝推薦6：PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅，15g*2／NT$1,200

PONY EFFECT今年推出新品小金盒氣墊，時髦的緞金色鏡面包裝相當有質感，添加保濕精華、質地更加潤澤不乾澀，遮瑕度相當夠，搭配獨家控油粉體，上臉瞬間清爽不黏膩、一拍擁有金奢的高級霧光妝感、出油後更是絕美的奶油光，還有強大的持妝效果，幫助底妝全天不暗沉。

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

秋冬, 底妝, 粉底, 氣墊
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