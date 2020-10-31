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換季底妝最容易有狀況！5款「專櫃粉底液」依膚質、功能挑選不出錯

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2020一轉眼就進入秋冬，換季的同時也是底妝最容易出狀況的時候～以下就推薦5款2020必買的專櫃保濕粉底液，幫你分析適合膚質和妝感，讓你不用再煩腦要買哪一款！

2020秋冬專櫃粉底液推薦1：肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露 35ml，NT$4,200

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

今年初肌膚之鑰推出恆霧光潤粉凝露，這款粉底液結合肌膚之鑰家的恆霧粉霜及光潤粉底霜的優點，粉底質地輕薄，但是上臉又不黏膩，絕對是今年秋冬必備的粉底液！許多混和肌網友表示，這款粉底雖然是微霧光妝感，但是保濕度很好、薄擦一層遮瑕力至少6成，持妝度很好～重點是他的妝感很精緻，完妝後就是超高級的好命貴婦肌！

2020秋冬專櫃粉底液推薦2：SHISEIDO 資生堂東京櫃 心機星魅裸紗慕絲粉蜜 27g，NT$1,100

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

心機彩粧的心底妝－星魅裸紗慕絲粉蜜絕對是喜歡偽素顏的人必收底妝之一！他在日本剛上市就登上@cosme粉底液排行第八名，就知道他有多強～這款底妝清透、可以當作素顏霜使用，但是遮瑕度卻非常夠力，只要薄擦一層就可以遮蓋至少5成瑕疵，填補毛孔的效果也非常好～而且因為粉體本身保濕度好，即使秋冬換季使用也能夠很服貼、不卡粉！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬專櫃粉底液推薦3：Chanel 香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底，NT$2,350

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

香奈兒剛上市的恆潤裸光水慕絲粉底妝感真的超美！他的質地屬於很特別的水慕絲質地，添加「聚光柔焦科技」，讓底妝可以反射光線，自動增加臉部紅潤光感～這款粉底特別適合混和肌使用，上臉後的服貼度非常好，光澤更是很自然的法式裸光感，不會過於浮誇，也不會油膩，保濕同時又有持妝度，最適合秋冬使用！就算帶妝一整天稍微出油，妝感也是很漂亮的奶油光～

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬專櫃粉底液推薦4：YSL 超模光感極潤粉底，NT$2,350

YSL今年初上市的超模光感極潤粉底，添加獨家聚光遮瑕科技與24H超微米保濕粉體，讓乾肌也可以擁有全天候保濕、服貼妝感，還有「金盞花抗氧精華」與「錦葵亮采精華」雙植萃精華成分，能夠提亮暗沉、修飾肌膚瑕疵，小細紋也可以輕鬆撫平，底妝直接閃出耀眼超模光！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬專櫃粉底液推薦5：蘭蔻LANCOME 超極光精華水粉底，NT$2,000

蘭蔻今年推出超極光精華水粉底，添加他們家明星商品極光水成分，上妝同時還可以保養肌膚，粉底能自動反射外界的光澤，讓底妝帶有非常漂亮的自然光感，是一款兼具保濕與遮瑕力的粉底液～這一款粉底很適合從偏乾肌到混和肌膚質使用，遮瑕力也很不錯，薄擦一層的遮瑕力就有至少6成，但是又能夠維持保濕服貼度，加上「多孔透氣」功能，讓底妝保濕的同時又兼具持妝度，不浮粉、不黏膩！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／beauty美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

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關鍵字：

粉底, 粉底液, 底妝, 專櫃
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