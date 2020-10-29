Jo Malone「藍風鈴」11月開賣！花瓣點綴香水、蠟燭太夢幻

Jo Malone香氛是所有香迷們的最愛，不論是單噴香水展現迷人魅力，還是揉香創造專屬個人的香氛記憶，都魅力無敵、讓人一聞就愛到無法自拔。而這個聖誕節，Jo Malone不單推出系列聖誕香氛，更將經典香氣「藍風鈴」換上嶄新包裝，夢幻又質感的藍色花瓣裝飾瓶身，包裝控看的絕對陶醉、心跳會漏跳一拍！

Jo Malone藍風鈴有著十足的英式風格，若有似無的清淡香氣，很適合用來當作香水打底。

最多人讚頌的揉香組合是「英國梨與小蒼蘭」，梨香的清甜誘人但不會過度濃烈，層疊的藍風鈴則凸顯整個人的嬌嫩甜美氣息，是隨心所欲、調皮又可愛，直男必陶醉的招桃花香氣！也難怪兩款能坐穩台灣銷售冠亞軍。（冠軍是英國梨與小蒼蘭）

而Jo Malone新推出的藍風鈴限量款，以觸覺和繪畫的感性將藍色花瓣裝飾於瓶身，在斑駁油彩之上，追尋著藝術的隨性之美，同時也意象呈現藍風鈴的清新脫俗、微妙香甜感受。

香氛蠟燭能為生活增添儀式感，是質感生活的必備小物。 Jo Malone藍風鈴蠟燭靈感來自於英國古老的林肯郡，遍地露珠點綴的藍風鈴揉合上甜蜜果香，藍色花蕾盛開間，營造輕盈愉悅的居家氛圍。

Jo Malone限量藍風鈴香水與香氛，目前預計在中國11月11日搶先上市。台灣的最新資訊編輯再隨時更新給大家唷！

文／美人圈 圖／翻攝自淘寶、Jo Malone

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