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Angelababy穿短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝

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記者王蓁蓁／綜合報導

Angelababy最近剛剛躍升為DIOR中國彩妝大使，穿搭也經常是DIOR，前陣子現身機場的短裙造型，被認為很有《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）風格，但也被眼尖的網友們發現，意外撞衫國民初戀秀智、及木村心美，少見的「三連撞」，但唯有168公分的秀智搭配網襪，若隱若現露出性感大長腿，引發網友們熱議直呼：「她完勝！」

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲Angelababy一身DIOR 2020秋冬裙裝復古甜美。(圖 / 翻攝 微博＠DIOR迪奧）

早已是DIOR品牌好友的Angelababy，一如既往的甜美風格，穿搭DIOR 2020秋冬復古格紋裙裝，迷你裙直逼腿根更是惹火吸睛，搭上黑色短靴直接在視覺上拉長腿，而以貝雷帽收尾造型的Angelababy，也讓網友們直呼「這是艾蜜莉在巴黎Style吧」、「根本艾蜜莉本人」！

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲DIOR 羊毛呢斜紋褲裙，NT$52,000。(圖 / 翻攝 品牌官網 ）

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲DIOR 巴黎貝雷帽，NT$43,500。(圖 / 翻攝 品牌官網 ）

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲身高168的秀智穿上同款裙裝，畫面滿滿都是腿。（圖 / 翻攝IG＠baeskuukzky、＠skuukzky）

不只Angelababy穿上這套裙裝，眼尖網友們發現早在7月，同為DIOR寵兒的國民初戀秀智已經穿上同款裙裝，在IG上po出性感畫報，除了168公分的身高佔盡優勢，不同於Angelababy腳踩靴子遮住大部分的腿，秀智引人遐想的洞洞網襪加上短高跟超犯規，露出白皙美腿火辣更勝一籌。

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲DIOR 洞洞網襪，NT$165,00、白色芭蕾舞鞋，NT$36,000。(圖 / 翻攝 品牌官網 ）

沒想到這套裙裝，DIOR日本區品牌大使木村心美也曾穿搭過，一頭個性濕髮坐在階梯擺拍，近乎要曝光直逼腿跟的裙短，搭上毛茸茸的靴子讓網友直呼：「氣質依舊」、「人間Dior」，背上同為羊毛皮的DIOR馬鞍包也順勢帶貨一波超級加分。

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲DIOR羊毛皮靴，NT$72,000。(圖 / 翻攝 品牌官網 ）

▲Angelababy穿復古短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 。（圖／翻攝IG、微博、品牌官網）

▲DIOR駝色羊毛馬鞍包，NT$130,000。(圖 / 翻攝 品牌官網 ）

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關鍵字：

DIOR, Angelababy, 艾蜜莉在巴黎, EmilyinParis, 秀智, 木村心美
fashion.net

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