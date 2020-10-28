孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

記者鮑璿安／台北報導

南韓男神孔劉自出演《孤單又燦爛的神－鬼怪》後人氣居高不下，時隔多年終於有強檔新作登場，昨（27日）孔劉出席與朴寶劍合作的新戲《永生戰》線上發佈會，以幹練的黑色西裝搭配中分油頭出鏡，顯然帥臉已經準備好復工，但是髮型卻不如預期，引發網友直言：「髮型師的錯。」

▲孔劉以Ralph Lauren 旗下頂級系列支線紫標Purple Label 系列黑色西裝亮相新劇發佈會 。（圖／CFP）

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孔劉與朴寶劍合作的新戲《永生戰》將在12月上映，於昨日舉辦線上發佈會，正在當兵的朴寶劍缺席，由孔劉撐場仍是不減帥度，孔劉以Ralph Lauren 旗下頂級系列支線紫標Purple Label 系列黑色西裝登場，俐落剪裁搭配硬挺肩線，襯托出孔劉的緊實身材；而內外全黑色系巧妙呼應，使得整體造型更為深沉，更不忘在胸口點綴上俏皮的波點絲巾，遊走於帥氣與逆齡之間，最後搭配黑色西褲與皮鞋收尾，相當正式的穿搭讓粉絲耳目一新。

在 Instagram 查看這則貼文 Gong_M_Yoo（@gong_m_yoo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 3:17 張貼

不過畫面曝光之後，不少網友一面倒認為，全身最大敗筆就屬中分的油頭髮型，「有點像隔壁領導人」、「髮型師還我帥氣孔劉」，對比孔劉先前髮型，多是以稍長的中分瀏海打造自然捲度，反而比起短油頭更加帥氣，就連與朴寶劍同框也絲毫不遜色，讓粉絲都期待兩大男神的首次合作。

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