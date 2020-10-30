fb ig video ETtoday search mobile

Jo Malone陶瓷瓶身、kerzon用味道漫步巴黎！9款香氛蠟燭聖誕禮物預定

>

秋冬以溫暖的香氛蠟燭為家中帶來一絲溫暖香氣，很多品牌在2020都推出絕美的香氛蠟燭新品，獨特的香氣及絕美的香氛蠟燭瓶身，光是擺在家中、就是最美最精緻的香氛藝術品，年末聖誕禮物預先指定，一起看看2020秋冬香氛蠟燭新品推薦！

2020秋冬香氛蠟燭新品1：Jo Malone London Townhouse 香氛工藝陶瓷蠟燭，300g／NT$4,590（共6款，限量），10月16日於指定櫃點販售

Jo Malone今年以倫敦總部Townhouse為靈感，推出一系列以居家為出發主題的香氛工藝陶瓷蠟燭，從家裡的美好回憶，到回味一個人夜晚閱讀、甜蜜午茶及雨後空氣中瀰漫特殊氣味的美好歲月，透過獨特的香氛工藝與故事打造心中的美好家園。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

全新Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭以純淨的陶瓷瓶身延伸Jo Malone總部宅邸裝潢意象，將英式壁爐、地毯線條、梁柱雕塑等元素化為優雅的立體浮雕，重現家園的溫暖氛圍與場景記憶。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭共推出6款獨特香氛：迎接回家的溫暖香氣「野莓與歐洲黑莓」、香甜誘人的午茶「馬卡龍」、和煦陽光灑落花園「綠番茄藤」、壁火爐前的沉靜慵懶夜晚「炙熱餘火」、週日靜謐的窸窣小雨「紫色薰衣草與獨活草」、及夏末微風帶來的清新香甜「無花果與黑醋栗」，譜寫每段溫暖的家園故事。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

全新Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭將於10月16日在全台9家指定櫃點販售：台北101、台北信義新光三越A4館、台北微風廣場、台北SOGO復興館、板橋大遠百、新竹SOGO Big City、台中新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋。

2020秋冬香氛蠟燭新品2：Aesop 芳香蠟燭，300g／NT$3,300（共3款），10月5日上市

Aesop在2020年與調香師Barnabé Fillion創造了一系列芳香蠟燭，三款蠟燭分別以古希臘羅馬的天文學家為名，為室內空間增添迷人的溫暖光線、同時散發細微而持久的香氣。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

以Aesop一貫的簡約包裝設計，香氛蠟燭優雅的乳白色瓷杯加上雷射雕刻的Aesop標章、搭配內側的詩句，完全是富有詩意的藝術品，三款蠟燭分別是：充滿清新辛香及花朵氣息的「阿加尼斯」、木質與大地香調的「卡里波斯」、以樹脂與大地香氣為主的「托勒密」，具舒緩鎮定感官的燭光、喚起美好的感官香氣。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品3：SABON 2020聖誕限定 胡桃鉗幻遊香氛蠟燭，240g／NT$2,480，10月30日上市（日本）

SABON日前釋出2020聖誕限定，以精緻的「胡桃鉗」為主題，復古鮮豔的色彩帶來濃烈的節慶氣息，首度以梅李、玫瑰與牡丹香氣為主香調，共推出身體磨砂膏、護手霜、香水、室內括鄉及香氛蠟燭等品項，柔軟的甜李子、搭配溫暖的佛手柑，最後融入新鮮的鈴蘭及玫瑰，以純淨的麝香結尾，讓聖誕節更加溫暖甜蜜。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品4：FLORAÏKU 香氛蠟燭，130g／NT$2,900，10月上市

FLORAÏKU的名稱來自於花朵Flora和俳句Haiku的結合，每瓶香水瓶身上都有著創辦人夫婦寫下的俳句，充滿濃濃日式風情，FLORAÏKU的香水分為三個系列，以茶香與辛香調融合的「秘之茶」、柑橘與草本香氣為主調的「謎之花」、交疊著焚香與檀香的木質「禁忌之香」，分別對應日本文化裡的茶道、花道及香道，全系列採用高達 50%以上的天然素材，完美還原大自然的氣息。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

10月更是推出絕美的香氛蠟燭，香氣源自香水系列或伴影之香，可單獨點燃、或與暗影和淡影兩款蠟燭搭配，每顆蠟燭皆於法國當地手工製作、灌製入模，白瓷金漆的杯身則為手工骨瓷，燙金相當有質感。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品5：diptyque 奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭，190g／NT$2,400（限量），9月上市

diptyque在9月以限定香氛「奧索尼爾玫瑰」推出淡香水及香氛蠟燭，奧索尼爾玫瑰是法國知名畫家和雕塑家蜜雪兒・奧索尼爾設計，使用花農特別培育出的獨特玫瑰、並以他命名，創作出這款帶胡椒香氣、令人驚豔的玫瑰花香。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

奧索尼爾玫瑰香氛中添加粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木，以及摒棄了泥土氣息的純淨廣藿香，為玫瑰香氛中增添令人驚豔的香料香氣，岩蘭草的木香與精緻的玫瑰花香交相輝映，是一款富有層次的玫瑰香氣。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品6：kerzon 漫步巴黎香氛蠟燭，185g／NT$1,600（共4款），8月上市

堅持以香氣來重現巴黎的居家生活品牌kerzon，以人、每天碰觸的織品、起居的空間為出發點，創造出一系列重現法式生活的香氛，今年以羅浮宮所在的第1區為中心起點、向外一圈圈的小巴黎生活圈為靈感，呈現「僅在巴黎」的特殊片刻。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

羅浮宮為中心、向外擴散的小巴黎生活圈有著絕大多數的重要古蹟景點，透過燭光香氣呈現古老的孚日廣場、偌大的盧森堡公園、聖母院旁精巧雅致的聖路易島以及峭壁原石的肖蒙山丘公園，重返回憶中的美好回憶，讓絲絲香氣飄進留藏心中最美的巴黎一角。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

4款漫步巴黎香氛蠟燭分別為：玫瑰花香與甜絨芒果香、清新天竺葵的「孚日廣場」，鮮綠的杏仁香氣搭配蜂蜜的「盧森堡公園」，圍繞著木質香氣的廣藿香及岩蘭草的「聖路易島」，淡花香襯托雪松和檀香的餘韻的「肖蒙山丘公園」。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品7：bamford 英式花園香氛蠟燭，330g／NT$2,800（共5款），8月上市

英國貴族Carole Bamford創立的同名品牌，以天然植物萃取、拒絕使用任何基因改造原料，貫徹品牌純淨自然的精神，今年推出全新英式花園香氛蠟燭系列，5款香氣含初夏的柔美玫瑰、晚春的清甜藍風鈴、盛夏的靜謐薰衣草、初春的活力鳶尾花、及晚冬初春的永恆紫羅蘭，以創辦人Carole Bamford女士最鍾愛的花園為靈感，透過香氛喚起盛開的花朵芬芳。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品8：Maison Francis Kurkdjian 永恆之水香氛蠟燭，280g／NT$2,980，6月上市

來自法國的精品香氛品牌MFK首創「香氛衣櫥」概念，傳達出乾淨清爽、讓人感到舒適自在的香氣，經典的《永恆之水》是唯一擁有全品項的代表香氛，在今年增加新的永恆之水香氛蠟燭，佛手柑、檸檬、橘子、鈴蘭、白麝香的香氣就像是衣櫥必要的白襯衫，是一款聞過就難以忘懷的清新氣息。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

2020秋冬香氛蠟燭新品9：NEOM 靜心舒眠香氛蠟蠋，420g／NT$2,300，5月上市

香氛品牌NEOM以現代的生活型態發想，打造出靜眠、身心放鬆、活力、紓壓、快樂等五種香氣，在今年更是新增以新鮮果香氣息為主的「靜心舒眠」，結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香、及雪松柔和的木質氣息，帶來自然清新的助眠香息。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

NEOM靜心舒眠全系列含香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴、精油共五款商品，在睡前使用、以紓壓的大地氣息協助緩和情緒，醞釀進入一夜好眠的情境。

▲香氛蠟燭推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自1010HOPE、diptyque、kerzon 、bamford、Jo Malone London、Aesop、SABON、IG@maisonfranciskurkdjian

【延伸閱讀】

香女才有的香氣！夏日「衣物香氛」推薦，香氣清新自然、還可以去異味，持香度更高(beauty美人圈)

IU女神髮香是這款！招桃花必收「髮香噴霧」推薦，這款受損髮適用、頭髮清香有光澤(beauty美人圈)

七夕情人節香水推薦！2020必收絕美「粉紅香水」、瓶身根本藝術品，這款是公認招桃花香(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

香氛, 蠟燭, 居家, 香氛蠟燭
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

八款「法鬥控」必買清單　從戒指到燙金茶杯每款都好燒

八款「法鬥控」必買清單　從戒指到燙金茶杯每款都好燒

老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！ 孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台 星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！ UNIQLO精品級「＋J」系列11／13上市　女生西裝外套已經太好看！ 幫助入眠還能消耗卡路里！　你不知道的洗澡「6大好處」　 LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到 Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面