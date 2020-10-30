Jo Malone陶瓷瓶身、kerzon用味道漫步巴黎！9款香氛蠟燭聖誕禮物預定

秋冬以溫暖的香氛蠟燭為家中帶來一絲溫暖香氣，很多品牌在2020都推出絕美的香氛蠟燭新品，獨特的香氣及絕美的香氛蠟燭瓶身，光是擺在家中、就是最美最精緻的香氛藝術品，年末聖誕禮物預先指定，一起看看2020秋冬香氛蠟燭新品推薦！

2020秋冬香氛蠟燭新品1：Jo Malone London Townhouse 香氛工藝陶瓷蠟燭，300g／NT$4,590（共6款，限量），10月16日於指定櫃點販售

Jo Malone今年以倫敦總部Townhouse為靈感，推出一系列以居家為出發主題的香氛工藝陶瓷蠟燭，從家裡的美好回憶，到回味一個人夜晚閱讀、甜蜜午茶及雨後空氣中瀰漫特殊氣味的美好歲月，透過獨特的香氛工藝與故事打造心中的美好家園。

全新Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭以純淨的陶瓷瓶身延伸Jo Malone總部宅邸裝潢意象，將英式壁爐、地毯線條、梁柱雕塑等元素化為優雅的立體浮雕，重現家園的溫暖氛圍與場景記憶。

Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭共推出6款獨特香氛：迎接回家的溫暖香氣「野莓與歐洲黑莓」、香甜誘人的午茶「馬卡龍」、和煦陽光灑落花園「綠番茄藤」、壁火爐前的沉靜慵懶夜晚「炙熱餘火」、週日靜謐的窸窣小雨「紫色薰衣草與獨活草」、及夏末微風帶來的清新香甜「無花果與黑醋栗」，譜寫每段溫暖的家園故事。

全新Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭將於10月16日在全台9家指定櫃點販售：台北101、台北信義新光三越A4館、台北微風廣場、台北SOGO復興館、板橋大遠百、新竹SOGO Big City、台中新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋。

2020秋冬香氛蠟燭新品2：Aesop 芳香蠟燭，300g／NT$3,300（共3款），10月5日上市

Aesop在2020年與調香師Barnabé Fillion創造了一系列芳香蠟燭，三款蠟燭分別以古希臘羅馬的天文學家為名，為室內空間增添迷人的溫暖光線、同時散發細微而持久的香氣。

以Aesop一貫的簡約包裝設計，香氛蠟燭優雅的乳白色瓷杯加上雷射雕刻的Aesop標章、搭配內側的詩句，完全是富有詩意的藝術品，三款蠟燭分別是：充滿清新辛香及花朵氣息的「阿加尼斯」、木質與大地香調的「卡里波斯」、以樹脂與大地香氣為主的「托勒密」，具舒緩鎮定感官的燭光、喚起美好的感官香氣。

2020秋冬香氛蠟燭新品3：SABON 2020聖誕限定 胡桃鉗幻遊香氛蠟燭，240g／NT$2,480，10月30日上市（日本）

SABON日前釋出2020聖誕限定，以精緻的「胡桃鉗」為主題，復古鮮豔的色彩帶來濃烈的節慶氣息，首度以梅李、玫瑰與牡丹香氣為主香調，共推出身體磨砂膏、護手霜、香水、室內括鄉及香氛蠟燭等品項，柔軟的甜李子、搭配溫暖的佛手柑，最後融入新鮮的鈴蘭及玫瑰，以純淨的麝香結尾，讓聖誕節更加溫暖甜蜜。

2020秋冬香氛蠟燭新品4：FLORAÏKU 香氛蠟燭，130g／NT$2,900，10月上市

FLORAÏKU的名稱來自於花朵Flora和俳句Haiku的結合，每瓶香水瓶身上都有著創辦人夫婦寫下的俳句，充滿濃濃日式風情，FLORAÏKU的香水分為三個系列，以茶香與辛香調融合的「秘之茶」、柑橘與草本香氣為主調的「謎之花」、交疊著焚香與檀香的木質「禁忌之香」，分別對應日本文化裡的茶道、花道及香道，全系列採用高達 50%以上的天然素材，完美還原大自然的氣息。

10月更是推出絕美的香氛蠟燭，香氣源自香水系列或伴影之香，可單獨點燃、或與暗影和淡影兩款蠟燭搭配，每顆蠟燭皆於法國當地手工製作、灌製入模，白瓷金漆的杯身則為手工骨瓷，燙金相當有質感。

2020秋冬香氛蠟燭新品5：diptyque 奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭，190g／NT$2,400（限量），9月上市

diptyque在9月以限定香氛「奧索尼爾玫瑰」推出淡香水及香氛蠟燭，奧索尼爾玫瑰是法國知名畫家和雕塑家蜜雪兒・奧索尼爾設計，使用花農特別培育出的獨特玫瑰、並以他命名，創作出這款帶胡椒香氣、令人驚豔的玫瑰花香。

奧索尼爾玫瑰香氛中添加粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木，以及摒棄了泥土氣息的純淨廣藿香，為玫瑰香氛中增添令人驚豔的香料香氣，岩蘭草的木香與精緻的玫瑰花香交相輝映，是一款富有層次的玫瑰香氣。

2020秋冬香氛蠟燭新品6：kerzon 漫步巴黎香氛蠟燭，185g／NT$1,600（共4款），8月上市

堅持以香氣來重現巴黎的居家生活品牌kerzon，以人、每天碰觸的織品、起居的空間為出發點，創造出一系列重現法式生活的香氛，今年以羅浮宮所在的第1區為中心起點、向外一圈圈的小巴黎生活圈為靈感，呈現「僅在巴黎」的特殊片刻。

羅浮宮為中心、向外擴散的小巴黎生活圈有著絕大多數的重要古蹟景點，透過燭光香氣呈現古老的孚日廣場、偌大的盧森堡公園、聖母院旁精巧雅致的聖路易島以及峭壁原石的肖蒙山丘公園，重返回憶中的美好回憶，讓絲絲香氣飄進留藏心中最美的巴黎一角。

4款漫步巴黎香氛蠟燭分別為：玫瑰花香與甜絨芒果香、清新天竺葵的「孚日廣場」，鮮綠的杏仁香氣搭配蜂蜜的「盧森堡公園」，圍繞著木質香氣的廣藿香及岩蘭草的「聖路易島」，淡花香襯托雪松和檀香的餘韻的「肖蒙山丘公園」。

2020秋冬香氛蠟燭新品7：bamford 英式花園香氛蠟燭，330g／NT$2,800（共5款），8月上市

英國貴族Carole Bamford創立的同名品牌，以天然植物萃取、拒絕使用任何基因改造原料，貫徹品牌純淨自然的精神，今年推出全新英式花園香氛蠟燭系列，5款香氣含初夏的柔美玫瑰、晚春的清甜藍風鈴、盛夏的靜謐薰衣草、初春的活力鳶尾花、及晚冬初春的永恆紫羅蘭，以創辦人Carole Bamford女士最鍾愛的花園為靈感，透過香氛喚起盛開的花朵芬芳。

2020秋冬香氛蠟燭新品8：Maison Francis Kurkdjian 永恆之水香氛蠟燭，280g／NT$2,980，6月上市

來自法國的精品香氛品牌MFK首創「香氛衣櫥」概念，傳達出乾淨清爽、讓人感到舒適自在的香氣，經典的《永恆之水》是唯一擁有全品項的代表香氛，在今年增加新的永恆之水香氛蠟燭，佛手柑、檸檬、橘子、鈴蘭、白麝香的香氣就像是衣櫥必要的白襯衫，是一款聞過就難以忘懷的清新氣息。

2020秋冬香氛蠟燭新品9：NEOM 靜心舒眠香氛蠟蠋，420g／NT$2,300，5月上市

香氛品牌NEOM以現代的生活型態發想，打造出靜眠、身心放鬆、活力、紓壓、快樂等五種香氣，在今年更是新增以新鮮果香氣息為主的「靜心舒眠」，結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香、及雪松柔和的木質氣息，帶來自然清新的助眠香息。

NEOM靜心舒眠全系列含香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴、精油共五款商品，在睡前使用、以紓壓的大地氣息協助緩和情緒，醞釀進入一夜好眠的情境。

文／美人圈 圖／翻攝自1010HOPE、diptyque、kerzon 、bamford、Jo Malone London、Aesop、SABON、IG@maisonfranciskurkdjian

【延伸閱讀】

香女才有的香氣！夏日「衣物香氛」推薦，香氣清新自然、還可以去異味，持香度更高(beauty美人圈)



IU女神髮香是這款！招桃花必收「髮香噴霧」推薦，這款受損髮適用、頭髮清香有光澤(beauty美人圈)



七夕情人節香水推薦！2020必收絕美「粉紅香水」、瓶身根本藝術品，這款是公認招桃花香(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。