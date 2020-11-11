韓女星都「剪瀏海」！泫雅、太妍逆齡成話題　Jennie空氣髮絲超撫媚

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、＠jennierubyjane、＠taeyeon_ss、＠lalalalisa_m、＠skuukzky

泫雅超嫩眉上短瀏海、Jennie優雅空氣瀏海，髮型一變整個人都會換上新意，《ET FASHION》盤點5款話題超高的韓女星瀏海範本，在邁入秋冬之際，是時候換換口味跟上韓女星的「瀏海潮」了！

泫雅

最近剪了眉上瀏海的泫雅，靠顏值完美駕馭時尚又前衛的髮型，讓網友們驚呼「直接減齡5歲」、「超嫩」！隨興綁上的雙辮子也俏皮可愛，或是搭上頭巾展現時髦有型的一面，圓潤臉型的人，也可以學泫雅在兩頰留下細碎髮絲，秒修飾出小臉。

Jennie

一直以來都是中分或大旁分的Jennie，也跟上這波「剪瀏海」潮，換上了介於眼睛與眉毛中間的空氣瀏海造型，除了更顯青春活力，灑落在臉旁的髮絲也散發優雅迷人的撫媚氣息。

太妍

剪完瀏海還不夠，太妍索性將自己一頭黑長髮也剪到肩膀，31歲的太妍原本就超逆齡，讓人完全看不透年紀，她也打破短髮只能造型單一的迷思，時而用柔順的直瀏海展現乖巧的模樣、時而又隨意夾捲，慵懶的女人味一覽無遺。

Lisa

說到瀏海就不能不提到橫誇好幾季髮型範本的Lisa，自由穿梭在甜美復古與冷豔率性的風格裡，蓋住眉毛的瀏海讓Lisa精緻的五官與眼睛更顯立體標誌，Lisa最近也在黑髮裡挑染金髮，增加瀏海造型層次，展現了多樣style的髮型。

秀智

秀智最近為新戲剪了有點空氣感的齊瀏海，可以說是Jennie跟Lisa的髮型Mix，再加上秀智帶點無辜感的雙眸，完全就是初戀女友範本！

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