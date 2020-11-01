《半是蜜糖半是傷》白鹿減肥4招！不挨餓一樣瘦　獨家食譜是「番茄湯」

白鹿2019年以《招搖》、《烈火軍校》、《世界欠我一個初戀》三部劇，成為年度曝光度超高的霸屏女王後，近日再以《半是蜜糖半是傷》成為秋冬陸劇的話題女星。

這位1994年生、身高165cm的可愛女生，不只穿搭吸引了大眾的眼球，身材與保養方法也讓許多粉絲好奇！畢竟，白鹿和我們普通女孩一樣，喜歡甜食、愛喝手搖飲和奶茶，但開心吃飯不誇張減肥的同時，又能長時間維持著不到45公斤的仙女體態，實在不簡單！

究竟寶藏女孩白鹿的日常飲食管理和減肥秘訣是什麼～讓我們一探究竟吧！

《半是蜜糖半是傷》白鹿減肥技巧1：消水腫喝黑咖啡

黑咖啡是消水腫利器，連迪麗熱巴在《極限挑戰》中也分享，自己喜歡喝黑咖啡來提神又消腫！主要原因是「咖啡因」能幫助利尿，加速人體水分代謝，促進腸道蠕動，再加上其中的「綠原酸」可以幫助抑制葡萄糖吸收，減少脂肪細胞累積，因此圈粉超多減脂中的女星，幾乎天天來一杯呢！

但要特別留意，如果額外添加了糖、鮮奶或是奶精，反而會增加不少多餘的熱量，讓減肥效果大打折扣，甚至越喝越胖唷！

《半是蜜糖半是傷》白鹿減肥技巧2：飲食控制、少吃外食

白鹿的減肥秘訣中，最關鍵的還是「控制飲食」。但這不代表會採用較為極端的節食來甩肉，反而是更講究吃進去的東西，讓維持身材的同時也有愉快好心情。

白鹿分享，自己過去的減脂期是採用「早上開心吃，中午吃水煮青菜和雞胸肉，晚上吃水果」的飲食原則。雖然有時候也會不小心破戒貪嘴，但盡可能的自備三餐跟晚上少吃、不碰宵夜，就不容易變胖。

近日則因為工作關係，比較難吃到家裡的飯菜，於是助理就開始為她準備起便當。助理的手藝真的超級好，每餐都色香味俱全，小編隔著螢幕就流口水了啦！

仔細看也能發現，白鹿的日常餐點中其實碳水的比例非常少，而是選擇了大量的原型食物，蔬菜和肉類蛋白質為一餐主軸。

如果飽足感不夠，白鹿在主食方面會選擇地瓜、玉米、豆類、燕麥、南瓜等好的澱粉來加入餐點中。這類粗糧的「膳食纖維」都非常豐富，不單單可以提升飽腹感，還能促進代謝，是瘦身時期的好幫手唷！

餐與餐之間肚子餓了怎麼辦？蘋果、西瓜這類水分含量高但是熱量低的水果，會是減脂人的好選擇。不過台灣的水果太好吃了！也容易有糖分偏高的問題，因此適量吃就好囉，不建議爆吃水果或三餐只吃水果。

《半是蜜糖半是傷》白鹿減肥技巧３：番茄湯減肥

番茄是連醫師也讚的減肥聖品！番茄中擁有相當高的膳食纖維，和豐富維生素與礦物質，再加上其中的檸檬酸能幫助代謝糖分、燃燒脂肪，每100克中又只有約16大卡的熱量，開心吃也沒有負擔！

女星的減肥餐裡自然不會缺席好處多多的番茄啦！白鹿曾在個人小紅書上分享自己的減肥食譜「蕃茄豆腐蔬菜湯」做法，想減脂的女孩不妨可以當晚餐吃，又或者飯前喝一碗番茄清湯，來幫助提高飽足感，避免管不住嘴、吃太多熱量等長肉危機。

＃白鹿版「番茄湯減肥」做法：

需要材料：紅蕃茄、豆腐、娃娃菜、香菇、金針菇、蔥

步驟如下：

1．把所有菜洗乾淨，豆腐切成塊狀

2．用開水燙蕃茄、把皮去掉然後也是切成塊狀。也能另外切一點蔥備用

3．開火倒一點油，加入蔥和蕃茄翻炒爆汁後，加水直到煮沸

4．加入豆腐塊，放鹽和胡椒粉

5．加入香菇、金針菇、娃娃菜（或任何喜歡的蔬菜）

6．倒一點點香油（或雞精） 調味，都煮熟就完成囉！

《半是蜜糖半是傷》白鹿減肥技巧4：有氧運動

想維持好體態，運動習慣一定要養成，且飲食管理＋堅持運動，才能讓減肥發揮最高效果！如果出差或旅居在外時，白鹿會選擇去飯店內的跑步機跑走，且時間是從1小時起跳。

而我們不妨也可以在生活中加入簡單的有氧運動，不論是居家減肥操還是爬爬樓梯、公園快走散散步，都對甩肉燃脂有不錯效果唷！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@白鹿、微博@白鹿my

【延伸閱讀】



《傳聞中的陳芊芊》趙露思只有39kg！曾被嘲最胖女演員，不運動靠「養生減肥法」成功瘦(beauty美人圈)



營養師推薦7大「減壓、瘦身」必吃食物！燃脂效果超強，還能穩定情緒、提升睡眠品質(beauty美人圈)



《半是蜜糖半是傷》白鹿減肥技巧！白鹿3餐不挨餓減肥法，獨家「番茄湯」好吃又減脂！(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。