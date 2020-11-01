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專訪／李沐摘金當下「先吃麥當勞」　自曝節儉習慣：購物前考慮半個月

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▲李沐接受《ET FASHION》專訪，揭開私下俏皮的一面。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專訪

奪下第55屆金鐘獎最具潛力新人獎的李沐，成為今年台灣最受歡迎的女演員之一，李沐此次接受《ET FASHION》專訪，重新聚焦23歲的年輕靈魂，提到獲獎後第一時間做了什麼事情？李沐毫不猶豫回應：「買了麥當勞吃。」原來李沐私下的生活片段比起角色本身更有趣。

▲▼MSGM 2020秋冬新品鑑賞會藝人 李沐專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼MSGM 2020秋冬新品鑑賞會藝人 李沐專訪。（圖／記者張一中攝）

▲李沐在《誰是被害者》中飾演叛逆的酒店妹江曉孟，私下卻是古靈精怪又膽小。（圖／記者張一中攝）

李沐在《誰是被害者》中飾演江曉孟一角，詮釋叛逆的酒店妹角色讓人驚艷，其實現實中的她古靈精怪又膽小，提及最近印象深刻的事情，李沐笑稱：「近期有一次夢到很強的光照著我，我就在心裡狂罵髒話，希望讓恐怖的感覺快點過去，然後就在想是不是外星人來接我了。」李沐坦言自己很膽小，連鬼片也不敢看，遇到害怕或是緊張的事情，只會不發一語，很冷靜站在原地就已是最大的反應。

▲▼MSGM 2020秋冬新品鑑賞會藝人 李沐專訪。（圖／記者張一中攝）

▲李沐透露得獎第一時間先去買麥當勞，針織外套 NT$18,500；內搭白色上衣 NT$18,300；條紋褲裙 NT$23,300。（圖／記者張一中攝）

不難想像李沐連獲得最佳新人獎也很冷靜，第一時間竟是去買麥當勞吃，「馬上問我的經紀人能不能買麥當勞來吃，因為當下已經餓到暈眩了。」李沐搞笑表示，因為胖瘦差最多的地方就是臉，稍微多吃一點就會感覺臉大了1.5倍，但她承認自己超級無敵不忌口，只會靠著運動來忘卻工作上的壓力。

▲▼MSGM 2020秋冬新品鑑賞會藝人 李沐專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼MSGM 2020秋冬新品鑑賞會藝人 李沐專訪。（圖／記者張一中攝）

▲李沐平常心看待得獎，私下經常素顏出門，MSGM洋裝NT$14,800。（圖／記者張一中攝）

伴隨得獎隨之而來的是外界高度關注，從默默無名到「怪物新人」的誕生，對此李沐還是平常心看待，就連出門也不太化妝，穿著舒服的背心搭配牛仔褲就搞定，和一般小女孩沒有不同，就算已經受到許多時尚品牌青睞，李沐工作時也不會手滑消費，「我是很克制的人，買一個東西會思考2、3個禮拜，分清楚想要和需要的區別。」

至於下個角色想演什麼？李沐第一反應是恐怖片，居然與膽小天性背道而馳，「聽說拍恐怖片當下不會恐怖，只是要做很多肢體動作，可能直搗自己恐懼的地方就不會害怕了。」

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關鍵字：

專訪, 李沐, 誰是被害者, 江曉孟, MSGM
fashion.net

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