diptyque聖誕蠟燭好美　流星般自轉「燭光萬花筒」必收

▲diptyque推出多款聖誕限定產品，其中以香氛蠟燭最具人氣。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Diptyque每年推出的聖誕系列總讓人荷包失守，2020年以奇幻靈獸為主題，其中分別以雄獅、天鵝、雄鹿童話發想，推出三款聖誕香氛蠟燭，分別為王者之花、幻羽琥珀和午夜冷杉，迷人氣味讓人好想收藏，搭配旋轉燭罩和今年新加入的燭光萬花筒，絕對是今年最美的聖誕禮物。

▲diptyque 王者之花、幻羽琥珀香氛蠟燭，190g，2,450元。

王者之花香氛蠟燭，以玫瑰香氣精華搭上溫暖辛香，像是丁香、肉豆蔻和肉桂，打造強烈豐盈的花香調，而幻羽琥珀則是以柑橘香調搭配款香氣息，佐以肉桂和生薑，讓木質琥珀增添一絲柔情蜜意。

▲diptyque 午夜冷杉室內噴霧，50ml，1,390元、午夜冷杉香氛蠟燭，190g，2,450元。

午夜冷杉則是以極寒之地的冷杉精華點綴桉樹、迷迭香與胡椒薄荷的冰霜質感，就像漫步在森林。

▲搭配蠟燭推出的燭光萬花筒和旋轉燭罩，都能為佳節氣氛加分。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

▲diptyque 2020聖誕限量蠟燭禮盒 35gx5，2,700元。

▲diptyque 2020聖誕限量香氛蠟燭 玫瑰，600g，5,900元。

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▲SABON 胡桃鉗幻遊香氛蠟燭，240g，2,180元。

SABON聖誕系列香氣即以胡桃鉗中的糖梅仙子為靈感，以凜冬中梅李果香為序曲，迎來牡丹及玫瑰，詮釋糖梅仙子溫柔從容與空靈飄渺的樣貌，而尾韻則以麝香與檀香木頌讚糖梅仙子的溫暖淡定。

玻璃蠟燭換上胡桃鉗舞衣，點亮空間，梅李與花香交織而成的香氣，帶走整日疲憊，讓空間充滿節慶的暖意。蠟燭使用環保可分解蠟製成，安心無虞。

品牌這次也與「木客．微光」聯手打造淡淡清香的原木燈座，讓你親手為它上蠟、敲打上古銅飾片。報名需電洽專櫃，繳交3,800元預約金（活動當日可全額抵消費），即可免費獲得原木蠟燭燈座。