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炭治郎羽織幫你擋雨！《鬼滅之刃》折疊傘四款花色　握柄還有日輪刀鍔

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編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、acos.me

《鬼滅之刃》劇場版在日本大賣，相關周邊也不斷推出，日本Bandai公司繼之前的《鬼滅之刃》刀鍔項鍊、性感內衣之後，又有最新商品來搶錢了！這次他們與日本傳統雨傘品牌「和傘屋北齋GRAPHIC」合作，推出一系列折疊傘，傘面、握柄都加了角色身上的元素，讓鬼滅迷們超心動。

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

《鬼滅之刃》與「和傘屋北齋GRAPHIC」合作的折疊傘有四種款式，分別是竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸和富岡義勇，傘面都做成角色身上的羽織花紋。炭治郎款是綠底加淺淺的黑格子，禰豆子款跟她的服裝顏色相同，是粉紅配紫，善逸款是黃底配小三角形圖案，義勇款則由兩款不同花色的羽織組合。

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

除了傘面各有特色之外，傘柄上的設計也很用心，在木頭製的握柄上面印了每個角色的日輪刀鍔圖案，像炭治郎的就是圓形、善逸款是四瓣形狀、義勇款是六角形，禰豆子款則印了衣服上的圖案，裝在外面的傘套也是同款羽織紋樣。這系列折疊傘售價4,260日圓（約台幣1,167元），官網預購到11月23日為止，明年三月才會正式發送。

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

喜歡《鬼滅之刃》的話，日本的Acos有推出一系列以《鬼滅之刃》的「柱」們為靈感設計的帽T外套，這系列有胡蝶忍、煉獄杏壽郎、宇髓天元、甘露寺蜜璃、時透無一郎、悲鳴嶼行冥、伊黑小芭内、不死川實彌八個角色，每一款服裝都能看到角色們身上的代表元素。帽T外套售價9,900日圓（約台幣2,713元）。

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃折疊傘。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 雨傘, 折疊傘, 周邊
fashion.net

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