包・開箱／秦嵐搶背TORY BURCH最高端的手袋　迷你Size可愛爆跑趴最吸睛

▲TORY BURCH 秋冬新手袋Eleanor開箱。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／專題報導

美國輕奢品牌TORY BURCH是許多小資女也能輕鬆負擔的愛牌，經典的雙T LOGO成功烙印在女孩們心中，今年秋天TORY BURCH推出了全新的包款「Eleanor」，採用比一般皮質更優秀的義大利牛皮製成，堪成品牌最高端的系列包款。大陸女星秦嵐日前出席活動時便親身示範了米白色Eleanor手袋，新疆美女古力娜扎則是背上了秋冬最夯的「焦糖色」款式。

▲秦嵐私下與活動上都選背了TORY BURCH的新包款「Eleanor」。（圖／翻攝自微博）



▲女星古力娜扎示範今年秋冬最火的焦糖色Eleanor包。（圖／翻攝自微博）

TORY BURCH新推出的「Eleanor」系列包款以簡約的方形、掀蓋設計為主，總共分為3個尺寸大、小與迷你Size，本次《ET FASHION》為大家開箱示範的便是最適合女孩們日常約會使用的小型Eleanor手袋，也加碼近賞迷你版的Eleanor小卡包。

「Eleanor」系列包款使用的是義大利特級柔軟的牛皮，由手工將皮革和絲絨內襯縫製而成，加上精細的收邊手法，展現精湛的手工藝技術，每個包包都需要耗時9小時才能製作完成，非常費工耗時，所以才堪稱品牌最高端的包款之一。

▲（上圖）後方酒紅色為大的，前方兩個焦糖色與白色為小的；（下圖）小型Eleanor手袋內部空間。（圖／記者王則絲攝）



方正的包型最為實用，並以掀蓋的方式開包，大大的金屬雙T LOGO扣飾十分大器顯眼，下方則為強力的磁吸扣，開關包都很方便順手，內部為風琴式的設計，包括中間的大隔層、前方小夾層以及內側的拉鍊暗袋，對日常來說已非常足夠，一點空間都不浪費。

小型Eleanor手袋為纏繞式編織金屬鍊背帶，可以放長肩背、斜背，也可對折拉起，向秦嵐那樣以短肩背的方式搭配，大Size的Eleanor則是改搭以皮革的背帶，共推出黑、白、焦糖色以及酒紅色款式。

▲最適合女孩們外出約會搭配的小型Eleanor手袋。（圖／翻攝自IG@toryburch）



TORY BURCH Eleanor系列還有推出迷你Size的版本，可愛到不行，可謂名符其實的「小廢包」，不過打開來可以看見裡頭附有3格卡片夾層，大小裝進口紅剛剛好，再放入些許零錢也不是問題，跑趴時背上絕對是最吸睛的焦點。秀場模特兒們則是以「雙包」的造型搭配，背上一只Eleanor手袋，並同時再背上迷你Eleanor包。

▲（上圖）左為小型Eleanor、右為迷你Size Eleanor，（下圖）迷你Eleanor共有焦糖色、黑色與酒紅色，NT＄16,900。（圖／記者王則絲攝）



▲迷你Eleanor內部附有卡片夾層。（圖／記者王則絲攝）



▲Tory Burch Eleanor系列酒紅色肩背包（大）NT＄29,900、焦糖色皮革鍊帶肩背包（小）NT＄25,900。（圖／品牌提供）



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