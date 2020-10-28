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邊看電視邊吹髮也不行！5個「護髮錯誤」，一半以上人都做過

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▲▼5個護髮錯誤，一半以上人都做過 。（圖／翻攝自IG）

▲避開護髮誤區，護髮乳才不會抹心酸。（圖／翻攝自IG/you_r_love、avedataiwan)

編輯 / Lily

每次去沙龍都被說「髮質不好」，明明在家都有定期護髮，難道都只是護心酸嗎？為了避免花大錢又做白工，以下幾個護髮錯誤請避免，幫助你髮質改善更有感！

#頭髮很濕就抹護髮乳

別以為護髮乳抹了就好，許多人還沒把頭髮的水分壓乾，就急急忙忙在髮尾抹上護髮乳，這樣會稀釋護髮乳，護髮效果立刻減半。護髮前可以先將秀髮中下段扭乾，接著再抹上才正確。

▲▼5個護髮錯誤，一半以上人都做過 。（圖／翻攝自IG）

▲過度滋潤對頭皮也是傷害。（圖／翻攝自IG/avedajapan)

#護髮乳直接抹上頭皮

雖然說部分品牌標榜護髮乳可以抹頭皮，但若你為油性頭皮請盡量避免，過度滋潤髮會使髮根扁塌、出油感越發嚴重，理想區域只需抹在頭髮中下段就好。若你是極乾髮質，建議至少離髮根1-2公分較適當。

▲▼5個護髮錯誤，一半以上人都做過 。（圖／翻攝自IG）

▲梳髮也大有學問。（圖／avedataiwan)

#濕髮就開始梳頭

你一定有過這種經驗，為了避免頭髮糾結，頭髮還沒吹乾就開始梳頭，但濕髮梳頭會使增加髮絲間的摩擦力，毛鱗片也會跟著張開翹起，不只傷髮質，更會因為拉扯增加掉髮。

#邊看電視邊吹髮

洗完後吹乾頭髮是件苦差事，許多人喜歡邊看電視邊吹髮，但這樣容易導致同一個部位吹太久，頭髮會因為熱風過度吹整而受損，記得這部位吹乾就換另一邊，邊吹乾邊撥乾，才不會傷害髮質。

▲▼5個護髮錯誤，一半以上人都做過 。（圖／翻攝自IG）

▲頭髮要完全吹乾才正確。（圖／翻攝自IG/dysonhair）

#吹髮只吹八分乾

網路曾謠傳「吹髮只吹八分乾」最好，因為這樣能幫頭髮保留一些水分，以上觀念可說是錯得離譜，許多專家都指出，洗髮後一定要吹全乾，因為濕髮時毛鱗片並沒有完全閉合，這時睡覺會讓頭髮和枕頭摩擦，導致起床後秀髮變毛，甚至打結，難怪髮質越來越糟。

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關鍵字：

護髮, 錯誤, 壞習慣, 髮質
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