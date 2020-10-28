劉詩詩愛包製作工序曝光！　BALENCIAGA請藝術家「限時4天」幫你塗鴉　

記者鮑璿安／台北報導

時尚包款不斷推陳出新，TOD’S 卻選擇回歸手工藝傳統，將標誌性的 Holly 手袋從縫製到漂染過程一一搬上檯面，揭開從設計到最後完成的絕美歷程；同時，BALENCIAGA（巴黎世家）也推出大勢沙漏包塗鴉訂製服務，請到塗鴉藝術家親自為民眾打造獨一無二樣式，限時4天登場。

▲TOD’S品牌大使劉詩詩在秋季廣告中分別拿著寶藍色與芥末黃的 Holly Bag 出鏡， 光滑牛皮手提包NT$54,500。（圖／品牌提供）

TOD’S品牌大使劉詩詩在秋季廣告中分別拿著寶藍色與芥末黃的 Holly Bag ，將包款熱潮帶到高點，Holly Bag以光滑牛皮打造，順暢的四方輪廓是不退流行的象徵，再加以圓滑的細長手柄點綴，豐富實用性與視覺效果，一剛一柔的對比更顯吸睛，也提供黃、藍色豹紋選擇，樣式迷人。

在 Instagram 查看這則貼文 Tod's（@tods）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 10:09 張貼



▲插畫家巧妙繪製手袋的誕生過程，短短一分鐘的影片中，由羽毛、剪刀與扇子編織而成的一段華麗舞蹈。（圖／品牌提供）

近期再請到插畫家巧妙繪製手袋的誕生過程，短短一分鐘的影片中，由羽毛、剪刀與扇子編織而成的一段華麗舞蹈，穿越義大利的風景名勝，將傳統的縫製、漂染工藝注入其中，從構想到成品的歷程全都搬上檯面。

▲沙漏包 NT$62,500；鱷魚壓紋沙漏包 NT$65,900；購物紙袋包 NT$55,900；手機包NT$ 29,900，塗鴉訂製服務於11月5日至11月8日 SOGO BR4 店開跑。（圖／品牌提供）

同樣吸睛的還有BALENCIAGA（巴黎世家）推出特選包款與小皮件的塗鴉訂製服務，包括2019年秋季問世的沙漏包，上窄下寬神似沙漏的特殊弧線，與品牌著名的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）不謀而合；還有手提包，卡夾與手機包等，請到塗鴉藝術家為民眾繪製字母，顏色選擇上共計有紅色、桃紅色、黑色、白色與水泥灰色，塗鴉字樣則有藍色、白色、銀色與黑色可選擇，創造出門不撞包的獨特款式。

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