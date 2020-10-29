米奇、維尼穿「乳牛裝」迎接2021！粉嫩色萌翻　搭配迷你指偶更Q

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今年不知不覺也來到了尾聲，很快就要迎接2021年的到來，明年的生肖是牛，所以日本迪士尼就搶先推出「牛年系列商品」，將米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂…多位人氣角色全穿上毛毛乳牛裝，做成玩偶和吊飾，軟萌模樣讓人瞬間融化，好想通通收回家。

日本迪士尼的「牛年系列商品」共有米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、唐老鴨、黛西7個角色，分別推出娃娃和吊飾。米奇娃娃穿上寶寶藍配色的毛毛乳牛裝，看起來如嬰兒一般惹人憐愛，身上還寫了「2021」，旁邊搭配一隻小小的米妮手指玩偶，同樣身穿乳牛裝，但身上的斑點更密集。

米妮款穿著超嫩的粉紅乳牛裝，頭上頂著招牌蝴蝶結，身旁是米奇手指玩偶，兩隻一起做伴也太Q。

小熊維尼身上是最經典的黑白乳牛裝，塞進這套服裝，好像讓原本圓滾滾的肚子變小了，一旁搭配小豬造型手指玩偶，小豬身上的乳牛花紋是金色。





奇奇蒂蒂的乳牛裝分別是橘色和黃色，符合他們活潑俏皮的形象，兩款娃娃都搭配對方的手指玩偶。

唐老鴨款乳牛裝是綠色斑點，脫下乳牛帽還看得到頭上的一戳白毛，超級可愛，搭配粉紫色的黛西指偶。

黛西娃娃的乳牛裝斑點是粉紫色，頭上有同色系蝴蝶結，搭配唐老鴨指偶。

迪士尼「牛年系列商品」11月25日會開始販售，娃娃售價2,700日圓（約台幣740元），吊飾售價1,700日圓（約台幣465元）。

另外，韓國的KAKAO FRIENDS也將萊恩和Apeach換上新造型，推出兩款超萌抱枕。第一款是「鯛魚燒萊恩」，萊恩被塞進肥肥的鯛魚燒皮裡，只露出一張臉的樣子好呆萌，抱著它睡覺一定很療癒。第二款是變成包子的Apeach，圓滾滾的形狀讓人想狂捏，臉上的腮紅變成粉紅毛毛也太可愛。兩款抱枕售價皆為36,000韓元（約台幣909元）。

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