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「小白鞋」新清單排行TOP 7！預算兩千起，試穿完直衝櫃台結帳

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2020白球鞋
推薦清單TOP7

▲（圖／LOOKin編輯攝）

Shoes 01：VANS #VANS SPORT，NT$2,380

▲（圖／LOOKin編輯攝）

身為VANS鐵粉絕對要收藏！以現代工法重新詮釋1994年經典鞋履 Style 73，鞋側有著經典Flying V標誌加持，並以高質感麂皮材質打造鞋身，今年全新推出的配色，將側邊標誌改以紅色點綴，增添搭配亮點，推薦給偏愛復古小白鞋的妳！

Shoes 02：NIKE #AirMaxVERONA，NT$3,800

▲（圖／LOOKin編輯攝）

年度爆紅球鞋Air Max Verona，首波粉紫配色就引發熱烈搶購，最近再推好感度超高的全白色，結合俐落設計與百搭配色及風格，隨意搭配就能為整體造型全面升級，搭配柔軟鞋領，飾以具有代表性的獨特車縫圖案，雖然是全白色，細節卻滿分，前低後高的設計讓腿型再度被修飾！

Shoes 03：New Balance #ML827，NT$3,080

▲（圖／LOOKin編輯攝）

自從韓國獨立樂團主唱-吳赫著用後，立刻從韓國燒回台灣的ML827，在韓國IG的討論度也居高不下，連超模Bella Hadid私下也曾穿著此雙鞋亮相，流線鞋型簡約又有存在感，鞋款採用白色調做為基底，並投入小面積飽和色塊做點綴，低調又不失亮點，搭配休閒或正裝都很適合！

Shoes 04：PUMA #PUMADEVA，NT$3,480

▲（圖／LOOKin編輯攝）

PUMA年度人氣爆款PUMA DEVA再推新色了！本次選用裸白色，以全皮革淨白鞋面打造，讓小金標PUMA Logo成為最耀眼的重點，多層次堆疊全白輪廓俐落又百搭，經典流線型鬆糕狀厚實大底，輕鬆拉長腿部曲線，打造宛如超模般原生長腿！

Shoes 05：adidas Originals # PRIDEadidasSLEEKLOW，NT$2,690

▲（圖／LOOKin編輯攝）

以微尖頭搭配小小的厚底設計，一推出就立刻大受歡迎的「Sleek」鞋款，今夏推出一雙超可愛的進化版，也同時是專為2020驕傲月所推出的限定鞋款，別具意義，鞋身以大大的蝴蝶結點綴，搭配華麗金色圓形金屬細節，讓人忍不住想多看它一眼！

Shoes 06：CONVERSE #RunStarHike，NT$3,280

▲（圖／LOOKin編輯攝）

紅遍全球的CONVERSE厚底球鞋RunStarHike，先前就曾推出基本黑白色高筒款，擁有激似JW Anderson聯名款的外觀，與超平價的價位，榮登2020上半必收球鞋之一，近期CONVERSE又再度傳來好消息，即將推出低筒版，讓女孩們能露出最纖細的腳踝部位，一上腳就視覺顯瘦5公分！

Shoes 07：NIKE #Wearallday，NT$2,200

▲（圖／LOOKin編輯攝）

堪稱NIKE史上CP值最高的球鞋！以舒適襯墊包覆腳踝，搭配厚實絨毛鞋舌和足底柔軟泡棉，加上橡膠鞋底打造強勁抓地力，營造出舒適無比的穿著體驗，鞋面網眼設計增強透氣性，在悶熱夏季穿著更無負擔，簡約黑白設計完全符合日常穿搭！

延伸閱讀：

台灣爆話題：2020終極燃爆款！夢幻許願系→『厚磅白鞋TOP10』，每雙都讓腿長值狂升！

【荷彈預爆】等於一次買兩雙！NIKE爆紅預測款『#獨角獸奶霜』球鞋、到晚上就像換新的一樣♥

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, VANS, NIKE, New Balance, PUMA, adidas Originals, CONVERSE
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