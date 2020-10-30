fb ig video ETtoday search mobile

買咖啡不如買快煮壺！絕美「粉紅牛奶色」才394元　冬天沖熱飲超方便

>

記者李薇／綜合報導

秋冬到來，想要沖咖啡、燕麥或是泡茶喝點熱飲，甚至來一碗泡麵，最需要的就是快煮壺，迅速煮好熱水大滿足，尤其對租屋族，或住在宿舍的學生來說，真的非常方便，「Her和她」推出鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，原價1980元，特價891元，還買一送一，而且輸入折扣碼「hercp103」竟能再折103元，平均下來一支壺才394元，省一周的咖啡錢就有，超級划算，快揪室友、同學一起團購！

▲Her鍋寶快煮壺。（圖／Her）

▲鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，買一送一，原價1980元、特價891元，輸入折扣碼「hercp103」再折103元，等於788元。點我購買。

很多居住在外面的租屋族都要自己買水喝，沒有飲水機的狀態下，冬天想要喝點熱水，或是沖泡咖啡、燕麥片、甚至煮泡麵都相當麻煩，這時只要一個快煮壺就可以解決這樣的煩惱，輕輕鬆鬆就可以熱飲、熟食上桌。

▲快煮壺,鍋寶,Her和她。（圖／Unsplash）

▲想要泡個咖啡不用太難，有快煮壺就簡單很多。（圖／Unsplash）

更重要的是這次推出的這次推出的鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，內層採用食品級316不鏽鋼材質，不氧化不鏽蝕，耐用又健康，還特製快速加熱器裝置，煮一壺水約只需0.8元電費，加熱沸騰後自動停止加熱，避免明火煮水忘記關瓦斯的危險，也不需在旁頻頻看顧，使用更添安全。

▲快煮壺,鍋寶,Her和她。（圖／Unsplash）

▲質感居家生活，要挑選對的單品。（圖／Unsplash）

另外在設計上面，採用8.5公分大口徑壺口，煮各式養生茶品增添好用度，容易清洗確保飲水純淨，出水口貼心過濾網，可過濾茶葉，增添飲品風味，並且是分離式電源線盤設計，倒水不受電線牽絆並可360度旋轉，取用方便清洗更容易，輕鬆操作最方便。

▲Her鍋寶快煮壺。（圖／Her）

▲鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，買一送一，原價1980元、特價891元，輸入折扣碼「hercp103」再折103元，等於788元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，買一送一，原價1980元、特價891元，輸入折扣碼「hercp103」再折103元，等於788元帶回兩支超美快煮壺，重點是可愛的粉紅牛奶色，擺在家裡不但好看，送人也很可以，再不快下手就要被搶光！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

快煮壺, 鍋寶, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

隋棠DIOR透視裝跑趴「孩子都認不出」　想穿回家雪恥：看媽媽有多正

老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！

老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！

八款「法鬥控」必買清單　從戒指到燙金茶杯每款都好燒 孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台 星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！ 幫助入眠還能消耗卡路里！　你不知道的洗澡「6大好處」　 UNIQLO精品級「＋J」系列11／13上市　女生西裝外套已經太好看！ 手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外 LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面