買咖啡不如買快煮壺！絕美「粉紅牛奶色」才394元　冬天沖熱飲超方便

記者李薇／綜合報導

秋冬到來，想要沖咖啡、燕麥或是泡茶喝點熱飲，甚至來一碗泡麵，最需要的就是快煮壺，迅速煮好熱水大滿足，尤其對租屋族，或住在宿舍的學生來說，真的非常方便，「Her和她」推出鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，原價1980元，特價891元，還買一送一，而且輸入折扣碼「hercp103」竟能再折103元，平均下來一支壺才394元，省一周的咖啡錢就有，超級划算，快揪室友、同學一起團購！

▲鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，買一送一，原價1980元、特價891元，輸入折扣碼「hercp103」再折103元，等於788元。點我購買。

很多居住在外面的租屋族都要自己買水喝，沒有飲水機的狀態下，冬天想要喝點熱水，或是沖泡咖啡、燕麥片、甚至煮泡麵都相當麻煩，這時只要一個快煮壺就可以解決這樣的煩惱，輕輕鬆鬆就可以熱飲、熟食上桌。

▲想要泡個咖啡不用太難，有快煮壺就簡單很多。（圖／Unsplash）

更重要的是這次推出的這次推出的鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，內層採用食品級316不鏽鋼材質，不氧化不鏽蝕，耐用又健康，還特製快速加熱器裝置，煮一壺水約只需0.8元電費，加熱沸騰後自動停止加熱，避免明火煮水忘記關瓦斯的危險，也不需在旁頻頻看顧，使用更添安全。

▲質感居家生活，要挑選對的單品。（圖／Unsplash）



另外在設計上面，採用8.5公分大口徑壺口，煮各式養生茶品增添好用度，容易清洗確保飲水純淨，出水口貼心過濾網，可過濾茶葉，增添飲品風味，並且是分離式電源線盤設計，倒水不受電線牽絆並可360度旋轉，取用方便清洗更容易，輕鬆操作最方便。

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購物平台「Her和她」推出鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，買一送一，原價1980元、特價891元，輸入折扣碼「hercp103」再折103元，等於788元帶回兩支超美快煮壺，重點是可愛的粉紅牛奶色，擺在家裡不但好看，送人也很可以，再不快下手就要被搶光！