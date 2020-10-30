LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到

LOUIS VUITTON

經典黑色小包推薦

Bag 01：Twist Mini，NT$113,000

這款Twist Mini可說是LOUIS VUITTON經典包款中的經典，手袋正面以搶眼又時尚的LV轉鎖為主角，一轉即開的便利設計，除了替包款外觀加分外，也有著優秀的實用性，將品牌代表性的元素發揚光大，今年推出的全新迷你尺寸，巧妙設計的「波浪」袋底，讓容量再擴充，更符合女孩們的日常需求，採用粒面Épi皮革製成，搭配滑動式鏈帶肩帶，耐用又多變化！

Bag 02：Mini Dauphine，NT$121,000



此款2020年最新迷你版Dauphine手袋，是超人氣的全新款式，選用品牌經典Épi皮革製作，搭配有各種迷人細節，正面的時尚磁石鎖扣，以及可調節長度的揹帶，各種身形的女孩都能輕鬆駕馭，寬敞的夾層設計，皮夾手機都輕鬆裝入，絕對是小包控的必備包款之一！

Bag 03：MYLOCKME CHAIN POCHETTE，NT$64,000



LOUIS VUITTON的Mylockme系列，可說是時尚界的新寵兒，各種包型點綴著經典LV Initials鎖扣，輕巧又可愛的外觀備受喜愛，尤其是這款WOC版的小包，以柔軟小牛皮製作並配有長鏈帶，肩揹、斜揹或手拿都沒問題，還可放置手機或其它隨身小物，偏愛此系列的妳，不彷將這款超便利的WOC列入購物清單吧！

Bag 04：Vavin BB，NT$81,500

在櫃上默默賣超好的Vavin系列，每一款都擁有高實用性，可說是不踩雷命定款，這咖迷你尺寸當然也登上話題小包排行榜，滑面與壓花Monogram Empreinte皮革巧妙搭配，點綴金色鏈帶肩帶，可以氣質又能展現個性，前方的開合扣設計，靈感則是來自路易威登傳統行李箱鎖扣，更具收藏意義，外型小巧卻容量寬敝，足以容納所有必需品，就算購入迷你尺寸也不用擔心容量問題！

Bag 05：NANO LOCKME水桶袋，NT$72,500



推出就立刻被搶購一空的爆款小水桶包，出自於LOCKME系列，以迷你造型重新詮釋經典水桶包，點綴簡約俐落的銀色金屬LV轉鎖，兼具造型感與拿取物品時的便利性，包身以柔軟小牛皮打造而成，粒面材質具有防刮的功能，且就算裝滿包身依然挺立，不會有變形的問題，重量輕盈使用上無負擔，休閒、正式風格都能駕馭，是一款絕不出錯的超值包款！

Bag 06：Alma BB，NT$59,500

源自1934年裝飾藝術風格的Alma BB手袋，今年推出了採用代表性Epi皮革製作的款式，深層染色而富有紋理的牛皮是品牌獨有的特色，點綴著掛鎖、手縫Toron手柄和鑰匙套等經典細節，以小尺寸呈現顯得優雅又耐看，定價也是夢寐以求的入門價，讓小資女們多了一個新選擇，此款包還有推出粉、紅、深藍等色系，但還是忍不住想選擇最經典的黑色！

Bag 07：PETIT SAC PLAT，NT$52,500



早在社群瘋狂洗版的LV迷你托特包，台灣終於也開賣囉！這款早秋推出的Petit Sac Plat手袋，採用了Monogram帆布或Epi皮革打造，以縮小版的大小重新打造品牌經典包，搭配可拆式揹帶，擁有手提、斜揹、肩揹等多種使用方式，以簡約俐落黑結合新穎又可愛的包型，就算是黑色手袋存在度也超高！





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