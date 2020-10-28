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曾莞婷看秀不忘求感情：跑車我可以自己買！台灣沒進的精品夯貨都在這買

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▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲曾莞婷在CLUB DESIGNER店外的跑車造景開心擺拍。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

女星曾莞婷今（28日）來到精品選貨店CLUB DESIGNER欣賞「2020時裝週計畫」秋冬大秀，會場外擺放了一台中古紅色跑車作為拍照景點，馬上吸引曾莞婷上前拍美照，被問及「會想要白馬王子開著跑車來接你嗎？」她笑道：「希望我可以趕快找到我的白馬王子。」不過「敞篷我可以自己買！」不愧是才貌兼具的個性女星。

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲CLUB DESIGNER大安旗艦店。（圖／品牌提供）

曾莞婷今天穿著Stella McCartney的彎曲黑白線條斜肩禮服，微微的透視感性感滿分，並搭配伯爵（PIAGET）腕錶與珠寶，作為看秀造型，展現高雅女人味的氣質，她坦言自己私下其實是比較男孩子的風格，從IG上的生活照就能看出，為了出席活動會特別打扮。

▲曾莞婷。（圖／記者王則絲攝）

▲曾莞婷今日來到CLUB DESIGNER旗艦店看秀。（圖／記者王則絲攝）

CLUB DESIGNER今日特別在店外擺放了一台亮眼的紅色敞篷車，上頭堆滿了氣球作為拍照景點，吸引曾莞婷來擺拍一番，她大方在鏡頭前求感情：「希望快點找到白馬王子。」不過不用開敞篷沒關係，因為「敞篷我可以自己買！」，曾莞婷也點出女生的心聲：「其實女生不愛敞篷車，因為頭髮會亂掉，吹到沙子會卡卡，而且我不是很喜歡跑車引擎很大聲的聲音，因為我個性比較低調。」

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

精品選貨店CLUB DESIGNER在台灣創立已逾39年，專門販售台灣沒有開設專門店的精品品牌，或是國外才有的限定單品，今於台北大安旗艦店舉辦「2020時裝週計畫」Fashion Show，秀場上囊括各大台灣少見的國際品牌如Alaia、Alexander McQueen、Dries Van Noten、Thom Browne⋯⋯讓大家在疫情期間不用出國也能欣賞，並邀請女星曾莞婷、魏蔓、歌手閻奕格、李佳薇、李家歡⋯⋯等名人一同共襄盛舉。

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲今日曾莞婷特別喜歡的喇吧褲與風衣造型。（圖／品牌提供）

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲Club Designer 秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲其他到場名人還有女星魏蔓、歌手閻奕格、李佳薇、李家歡⋯⋯等人。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

曾莞婷, CLUB DESIGNER, 秋冬
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