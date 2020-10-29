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經典「巧克力豆餅乾」TOP 6評比　奇寶超酥脆、伴手禮必買Mrs. Fields

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隨著美國知名餅乾品牌Mrs.Fields來台，手工餅乾躍升為美食界討論度第一名，尤其是經典的巧克力豆餅乾，依著各家品牌的做法不同，餅乾吃起來的口感也大不同，酥脆→香軟，搭配著與口感相符的完美糖度比例，每種類型都有不同的死忠支持者。這回編輯挑選出市面上目前討論度最高、評價高的6款巧克力餅乾，將口感與味道全面分析，看看哪一款最合妳的味！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

【1】SUBWAY巧克力豆餅乾

▲（圖／LOOKin編輯攝）

售價：單片NT$20／3片NT$50
餅乾尺寸：直徑9.5cm 厚度0.5cm
甜度★★★
脆度★

▲（圖／LOOKin編輯攝）

SUBWAY的餅乾名氣向來不亞於他們家的潛艇堡，甚至很多人到店裡只是為了買他們家的餅乾！他們家的餅乾又薄又大片，直徑長達9.5cm，是本次的餅乾選手中面積最大的一名。薄薄的餅乾，吃起來的風格卻是正宗的軟式口感，吃起來不會負擔不膩口，就算讓小朋友吃也很安全！另外，他們家的餅乾的巧克力豆是巧克力牛奶味，特別香濃！

【2】Aunt Stella 詩特莉 巧克力手工餅乾

▲（圖／LOOKin編輯攝）

售價：5片NT$115
餅乾尺寸：直徑7cm 厚度0.5cm
甜度★★★
脆度★★★★

▲（圖／LOOKin編輯攝）

說到手工餅乾，絕不能漏掉從小吃到大的詩特莉！採用澳洲進口奶油與高熔點巧克力，餅乾帶有濃濃的奶香，巧克力粒粒分明但又入口即化，是截然不同的美式餅乾的風格。口感酥脆，想要追求爽脆口感又不想錯失巧克力香濃滋味，詩特莉的餅乾就是最好的選擇。

【3】Arnott's 阿諾特 雅樂思-好時光巧克力餅乾

▲（圖／LOOKin編輯攝）

售價：單包NT$39（開放價格）
餅乾尺寸：直徑5cm 厚度0.7cm
甜度★★
脆度★★★★

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款雅樂斯巧克力餅乾尺寸小巧，剛剛好是一口的大小，吃的時候不用擔心咬的時候餅乾屑掉落！餅乾本身也是巧克力口味，與上方的巧克力達到剛剛好的平衡，特別推薦給喜歡純粹巧克力味的巧克力餅乾愛好者。口感酥脆，吃起來很爽口。

【4】Mrs. Fields 菲爾斯太太餅乾 牛奶巧克力粒餅乾

▲（圖／LOOKin編輯攝）

售價：單片NT$35
餅乾尺寸：直徑7.5cm 厚度1.5cm
甜度★★★
脆度★

▲（圖／LOOKin編輯攝）

被譽「Mrs. Fields」這個品牌起點的「牛奶巧克力粒餅乾」，也是「Mrs. Fields」在全球最暢銷的人氣口味，品牌獨家研發香濃不膩口的牛奶巧克力粒，巧克力本身半融於餅乾之中，也讓吃起來的口感特別融合。餅乾的口感軟中帶點黏性，可以輕鬆用手拉開或折疊，相對的口感也非常柔軟，特別推薦給牙齒較敏感的甜點愛好者(笑)。

【5】Pepperidge Farm 琣伯莉餅乾 巧克力南塔基餅乾

▲（圖／LOOKin編輯攝）

售價：NT$139（開放價格）
餅乾尺寸：直徑8cm 厚度1.5cm
甜度★
脆度★★★★

▲（圖／LOOKin編輯攝） 

尺寸直徑長達8cm，厚度也達1.5cm，每一片餅乾都無論是尺寸還是口感都很扎實、實在！有別於其他巧克力餅乾上方的小巧巧克力豆，南塔基的巧克力是豪氣的方塊狀，但依舊是入口即化。餅乾本身沒有太明顯的甜度，口感十分酥脆，與巧克力的甜X柔軟達到很好的平衡，特別推薦給怕甜的人。

【6】Chips Ahoy奇寶可可豆酥餅

▲（圖／LOOKin編輯攝）

售價：NT$42（開放價格）
餅乾尺寸：直徑4cm 厚度0.8cm
甜度★★★
脆度★★★★★

▲（圖／LOOKin編輯攝）

說起巧克力餅乾，大家對奇寶的藍色包裝一定很有印象，簡直就是巧克力餅乾的代表形象。奇寶的巧克力餅乾是6款當中最小巧的一款，酥脆度更是其中的NO.1。餅乾本身如同它的誘人焦黃色澤，吃起來也也迷人的焦香味，大幅平衡了餅乾本身的油膩甜味，是一款吃得到餅乾酥脆香的巧克力餅乾。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

以上6款『巧克力餅乾』，以結論來說，想嘗試現在最紅的軟餅乾，編輯推薦「SUBWAY巧克力豆餅乾」「Mrs. Fields 牛奶巧克力粒餅乾 」；怕太甜膩，推薦「琣伯莉巧克力南塔基餅乾」；喜歡酥脆口感，推薦「奇寶可可豆酥餅」「琣伯莉巧克力南塔基餅乾」「詩特莉巧克力手工餅乾」「雅樂思-好時光巧克力餅乾」！

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, SUBWAY, Aunt Stella, Arnott’s, Mrs. Fields, 琣伯莉, Chips Ahoy
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