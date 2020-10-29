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不在意臉上小瑕疵！《艾蜜莉在巴黎》盤點法國女人妝容3重點

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▲▼《艾蜜莉在巴黎》看法國女人妝容重點 。（圖／翻攝自IG/emilyinparis）

▲追劇同時學習法國女人妝容。（圖／翻攝自IG/emilyinparis）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美劇《艾蜜莉在巴黎》掀起討論話題，描述由莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的美國女孩在法國巴黎展開新生活的故事，劇中不僅展現出法國人的優雅、文化與愛情觀，女主角精緻的妝容更讓人驚豔，打造法國迷人妝容並不難，只要掌握三個重點你也能達成！

不介意臉上小瑕疵

比起亞洲女生喜歡霧面無瑕的妝感，法國女性不會刻意遮蔽肌膚上的雀斑或小瑕疵，反而擅長以輕薄、簡單的底妝或遮瑕產品潤色打底，再輕輕點綴自然、貼近膚色的打亮，打造出自然裸妝感。

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用唇色變換風格

每當有約會或是出席重要場合，法國女性一定會擦上飽和度高、氣勢十足的經典紅唇，並勾勒出俐落的唇部線條展現女性的風情魅力；而日常則是以不同彩度的裸色調唇彩，透過不同場合搭配不同的唇彩，就是法國女性魅力的小秘訣。

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野生眉提升立體感

相較於醒目唇妝，法國女性偏好的是乾淨明亮的眼神。如果今天妝容比較清淡素雅，法國女性則會將眼部妝容做為整體的重點，運用深邃的大地色眼影、根根分明的濃密睫毛打造出迷人自信的眼神；眉毛部分則是崇尚自然濃密的野生眉毛流，幫助強化臉部輪廓的立體感。但注意眉部的雜毛要整理乾淨才能達到漂亮的效果。

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, 法國, 法國女人, 妝容
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