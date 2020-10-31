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華莎公開韓女星「三明治吃法」！一步驟熱量激減　網：難怪這麼瘦

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▲▼華莎 。（圖／翻攝自IG、unsplash）

▲南韓女團MAMAMOO成員華莎維持顯瘦體態，公開女明星的特殊「三明治吃法 」。（圖／翻攝自IG、unsplash、MBC，以下同）

編輯 ／Ann

南韓女團MAMAMOO的成員華莎與朴娜萊、韓惠珍共同出演綜藝《我獨自生活》裡的「女隱派」，近期三人圍在一起吃三明治的片段意外引發關注，為了要維持纖瘦身材，華莎表示自己都會將三明治裡頭的一片吐司去掉，也就是只吃「單層吐司」餐點，這罕見的女明星吃法也激起網友的熱烈討論：「難怪那麼瘦！」

▲▼華莎。（圖／翻攝自MBC）

▲▼華莎。（圖／翻攝自MBC）

▲▼華莎 。（圖／翻攝自IG、unsplash）

▲華莎與韓惠珍都會以單層三明治填飽肚子，抽掉最上層的吐司減少熱量。

華莎與朴娜萊、韓惠珍在《我獨自生活》衍生節目「女隱派」中公開了自己的特殊「瘦身三明治吃法」，不同於一般三明治是以上下兩層吐司包裹食材的結構，韓惠珍表示自己習慣只吃單層吐司，就連漢堡也是一樣，就是抽掉最上面的麵包，這樣能夠減少碳水化合物成分，只用一片吐司來放食材。

▲▼華莎 。（圖／翻攝自IG、unsplash）

▲少了一片吐司就減去了100卡左右，還能加入更多的蔬菜水果。

令人意外的是，就連華莎也是同樣的吃法，為了增添飽足感，她會用蔬菜、水果來代替吐司，因為少了一片吐司就減去了約70至100卡的熱量，若是鮮奶吐司甚至可以來到140大卡。當然，華莎也會在吐司上加入許多低卡蔬菜，像是紅黃椒、綠色葉菜等，或是搭配水煮蛋充飢，既能吃得飽又能很營養。

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關鍵字：

華莎, 南韓, 女星, 減肥, 飲食, 三明治, MAMAMOO, 我獨自生活
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