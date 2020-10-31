Nike的Sacai、Stussy聯名款變高跟鞋？質感馬鞍包讓人跪求量產

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@davideperella

Nike與其他品牌推出的聯名球鞋總是引發話題，造成搶購熱潮，如果他們不再只出球鞋，反而改推高跟鞋，還會一樣受歡迎嗎？義大利平面設計師Davide Perella就在IG分享了一系列合成照，想像如果Nike推出高跟鞋、精品包…的模樣，潮流感設計讓人看了好想跪求量產。

Nike與Sacai聯名的LDWaffle鞋款大受歡迎，重疊的鞋舌、Swoosh以及雙層鞋底設計都是它的標誌性特色，再配上大膽的用色更搶眼。變成高跟鞋之後，雖然多了細鞋跟，但鞋面造型、前端的鞋底一樣保留了這些特點。

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Nike另一雙爆款是與Stussy聯名的Zoom Spiridon Caged 2，設計師選擇了美美的奶茶色鞋款進行改造，一樣保留了網狀鞋面和獨特的鞋底構造。

在 Instagram 查看這則貼文 DAVIDE PERELLA（@davideperella）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 10:15 張貼

另外幾雙設計師自行發想的Nike鞋款也很有趣，像這款全黑的尖頭高跟鞋看似普通，但鞋跟部份變成了勾勾造型，讓人很懷疑能不能走？

在 Instagram 查看這則貼文 DAVIDE PERELLA（@davideperella）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 下午 1:36 張貼

Nike雖然有不少拖鞋，但並沒有推出木屐，這一款傳統日式木屐上面多了Nike的LOGO，鞋跟側邊學球鞋寫上「Air」，底部加上鋸齒，看起來好像變潮了。

在 Instagram 查看這則貼文 DAVIDE PERELLA（@davideperella）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 29 日 上午 11:29 張貼

如果Nike推出精品皮包會是什麼模樣呢？這一款Nike結合Dior馬鞍包的幻想圖就讓人想敲碗實體，包包的翻蓋與勾勾形狀完美吻合，黑白配色也很有質感，還有一款是Air Force 1鞋款造型小包，全黑設計潮流感十足，要是真的有賣絕對買爆。

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