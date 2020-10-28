Dior聖誕倒數日曆明開搶！頂級花蜜3件組、999唇膏、Miss Dior全到齊

▲Dior 2020聖誕倒數日曆將於明（29）日在官網搶先開賣。（圖、影／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

又一個讓美妝控瘋狂的夢幻聖誕倒數日曆（Advent Calendar）來了！繼聖誕彩妝系列後，Dior迪奧今日再公開2020限定倒數日曆，黑金配色加上亮粉燙印出奇幻夜景，精緻奢華到猶如藝術裝飾品。滿滿24格中不僅有#999唇膏、俏唇蜜、小奶瓶粉底、Miss Dior、J'adore等經典彩妝香氛明星商品，更打包頂級保養「花蜜系列」凝露、精露和乳霜，一盒就能擁有現在最熱賣品項，買到根本賺到！全台限量350組，「Dior線上旗艦店」將於明（29）日搶先開賣，快把握機會搶起來。

▲Dior 2020歡慶聖誕倒數日曆，NT$13,000。（圖／品牌提供）



揮別去年的浪漫白雪飄飄雪景，今年Dior找來法國著名插畫家Safia Ouares打造2020聖誕倒數日曆。打開點綴著Dior logo的潔淨外盒後，彷彿進入了奇幻童話般的聖誕夜景，在璀璨星空下的巴黎蒙田大道30號，閃耀著熠熠光采的馴鹿，越過巴黎街頭低矮的屋頂，堆滿了聖誕禮盒的Dior夢工坊門前，上演著一場美妙絕倫的芭蕾，而融入夜景的窗格中滿載了24款驚喜小禮。

▲其中更有頂級「花蜜再生」、逆時能量兩大人氣保養系列。（圖／記者張毓容攝）



位於正中央的Dior夢工坊窗格中藏著一顆小巧精緻的「聖誕雪花球」，四周圍繞著2種質地的#999藍星唇膏、俏唇蜜#001嬰兒粉、3款人氣睫毛膏等mini版熱賣彩妝，還有Miss Dior、J'adore、Dior Homme、曠野之心等人氣男女香氛（10ml），最讓鐵粉興奮的是，Dior最頂級保養系列「花蜜再生」也被打包收錄其中，不僅有玫瑰凝露、花蜜乳霜，連9月剛升級的玫瑰精露都有，從保養、彩妝到香氛全都一網打盡。

▲Dior聖誕倒數日曆全台限量350組，將在Dior線上旗艦店搶先開賣。（圖／品牌提供）

「Dior 2020歡慶聖誕倒數日曆」全台限量350組，將於3家美妍旗艦店限定販售。10月29日先在「Dior線上旗艦店」搶先開賣，同步還有單筆消費NT$5,000即享1000會員點數加碼，滿NT$10,000享3000會員點數加碼(不累贈)等活動；11月1日則於「台北101迪奧美妍旗艦店」、「台北京站迪奧美妍旗艦店」限量上市。

▲YSL 性感豹動聖誕倒數日曆，NT$12,500。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

除了Dior，每次推出都被秒殺的YSL聖誕倒數日曆，今年換上超吸睛的紅黑色豹紋禮盒，更首度鑲嵌上立體的經典YSL CASSANDRE LOGO，將品牌最熱賣的保養、彩妝到香氛等經典產品全都打包，其中更包含3大人氣正貨，將於12月1日正式上市，目前已先開放預購，想收藏的美妝控們快把握！

▲內含有8款人氣唇彩色號和KABUKI刷等3大正貨。

總共24格的日曆小抽屜中，集結了YSL經典熱銷唇彩：奢華緞面唇膏、奢華緞面鏡光唇釉、時尚印記絲絨唇露、時尚印記雪絨唇釉共8款MINI版人氣色號，慾望巴黎淡香精、自由不羈淡香精等4款經典香氛體驗瓶，還有睫毛膏、防水眼線筆、卸妝液、妝前乳、精華液等明星商品。

其中更包含了超模聚焦明采筆、時尚配件漆皮指甲油和人氣超高的訂製KABUKI刷等3大正貨，每次拉開倒數抽屜，都有著滿滿驚喜感，絕對是值得收藏、最有面子的聖誕禮物，正已搶先開放預購，要搶要快！

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