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秋冬背「墨綠包」硬是比別人的黑包帥！光是小CK就有超多選擇

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記者王則絲／台北報導

時序默默地已進入深秋，許多人的衣櫃已開始輪迴到黑色、深色主宰的時節，包括鞋、包配件也是，別再背清一色的黑色包包，今年秋冬該入手一顆「墨綠包」，同樣的百搭、不挑人，卻硬是比別人的黑包帥，光是CHARLES & KEITH（簡稱小CK）在本季就有超多墨綠手袋新選擇，另外COACH的經典TABBY包、Marc Jacobs的相機包也都有新增墨綠款式，全是小資女孩的福音！

▲秋冬綠色系包包。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH絲巾扭結手提包NT＄2,390、CHARLES & KEITH造型扣鍊條肩背包NT＄1,890。（圖／品牌提供）

小CK總是能快速反映流行趨勢，推陳出新的速度非常快，但是在設計上一點也不馬虎，比起精品品牌價位親民許多，有不少女孩們都起碼擁有2個以上的小CK包款，今年秋冬小CK推出了近十款的手袋，都有提供「墨綠色」的選項，包括日常實用的方包款式，以及本季新出現的特殊編織包款。

▲秋冬綠色系包包。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH 編織方格肩背包NT＄2,790、CHARLES & KEITH 編織方型肩背包NT＄2,390。（圖／品牌提供）

MARC JACOBS的「相機包」系列是入門精品包的首選之一，小資女能輕鬆負擔，在款式方面每一季都會有新變化，而今年秋冬同樣也新增不少墨綠色包款，包括軟皮革材質的經典相機包，以及俏皮可愛的HOT SHOT直式相機包。

▲秋冬綠色系包包。（圖／翻攝自官網）

▲MARC JACOBS THE SOFTSHOT 17 NT＄12,700。（圖／翻攝自官網）

▲秋冬綠色系包包。（圖／翻攝自官網）

▲MARC JACOBS THE HOT SHOT，NT＄12,700。（圖／翻攝自官網）

COACH的「TABBY」與「HUTTON」系列手袋時下正夯，提供款式與顏色非常多樣，本季正巧也推出了類似的草灰墨綠色，或是亮度、明度更高的綠色款式。

▲秋冬綠色系包包。（圖／翻攝自官網）

▲COACH TABBY鏈帶手拿包，NT＄13,800、COACH HUTTON 單肩手袋，NT＄19,800。（圖／翻攝自官網）

另一美式輕奢品牌KATE SPADE 本季推出「nicola」新手袋系列，其中也包含了這款「深長春藤綠」色，由此可見「墨綠色」的手袋在今年秋冬擁有不敗的地位。

▲秋冬綠色系包包。（圖／翻攝自官網）

▲KATE SPADE nicola 小號桃心旋鎖單肩袋，NT＄12,200。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, 墨綠, 秋冬, Marc Jacobs, COACH, Kate Spade
fashion.net

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