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讓人好想捏破！日本推出「氣泡紙雨傘」逼真程度100%

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記者李薇／綜合報導

很多人都喜歡氣泡袋泡泡擠爆的手感，最近日本一間製傘公司「Coci la elle」就把氣泡袋的圖案製作成雨傘，超逼真的氣泡袋模樣，讓人忍不住想要擠壓起來，搭配粉嫩的馬卡龍色澤，看起來繽紛又夢幻。

▲傘,Coci la elle,日本,。（圖／Cocilaelle IG） 

▲讓人好想捏破的氣泡紙雨傘。（圖／Cocilaelle IG）

這間製傘公司Coci la elle經常拿各種布料以及材質，來製作出別具特色的傘，這次它利用不同大小的氣泡紙圖案布料，搭配上馬卡龍的色澤，製作出手拿的傘，讓人在撐傘的時候都不禁有種新鮮的感覺。

▲傘,Coci la elle,日本,。（圖／Cocilaelle IG） 

▲超級逼真。（圖／Cocilaelle IG）

不只是傘面的材質非常特別，更厲害的是這傘可以兩用，可以直接當作直傘使用，也可以作為折疊傘來使用，相當方便又實用，重點是連裝傘的傘套都是採用氣泡紙設計的布料製作，連細節都有設計，非常厲害。

 ▲傘,Coci la elle,日本,。（圖／Cocilaelle IG）

▲還有直傘的樣子可以選擇。（圖／Cocilaelle IG）

Coci la elle在製作的過程中，運用很多特殊的布料，像是暈染的渲染布料、點點的設計或是蕾絲的圖案，每一款都非常特別，不只是布料特別，連綁傘的綁帶跟鈕扣都是手工製作，看起來非常獨特又別緻。

 ▲傘,Coci la elle,日本,。（圖／Cocilaelle IG）

▲拿在手上非常特別。（圖／Cocilaelle IG）

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關鍵字：

, Coci la elle, 日本
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