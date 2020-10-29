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UNIQLO精品級「＋J」系列11／13上市　女生西裝外套已經太好看！

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO早在今年盛夏時便放話與Jil Sander合作的「＋J」系列將回歸，睽違9年再次與設計師Jil Sander攜手創作服裝系列，讓時尚迷們都好興奮！近日UNIQLO終於宣布全新的「＋J」2020秋冬聯名系列將在11／13正式上架，精品級的日常男、女裝千元起跳，絕對需要收藏一波。

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲女裝立領襯衫NT＄1,290、羊毛西裝外套NT＄7,990。（圖／品牌提供，以下同）

精品設計師品牌Jil Sander以極簡主義著稱，擅長從細節處放大質感與巧思，簡單的款式絕對是100％百搭，但是卻能完全不無聊，設計師Jil Sander表示：「我以『服裝應該經典而耐穿。』的概念來重新定義全球當代服裝。服裝本身應該要支持人們的日常需求，並賦予每一個穿衣者當下生活所需的活力與自信。」因此「＋J」 2020秋冬聯名系列靈感便是來自於人們日常生活，透過極簡設計打造衣櫥必備的精緻日常服。

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲女裝寬版條紋襯衫NT＄1,290、美麗諾混紡高領毛衣NT＄1,290。

「＋J」系列採用多樣的高級材質，從機能性保暖材質到粗花呢布料都有，男女裝品項包括襯衫、羊毛衫、厚實大衣、羽絨衣⋯⋯以及小配件，以每個人衣櫃裡最常出現的黑、白、灰和藍色系為主，喜歡極簡、低調風格的人都懂，因為怎麼穿都是這些顏色、這些款式，與其勉強突破嘗試，不如從提升質感與設計感做出變化，像是＋J系列精緻編織和表面的特殊處理，以及展現裁縫工藝的口袋、拉鍊、針線拼接和特殊滾邊等細節。

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲喀什米爾混紡寬版外套，NT＄7,990。

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲喀什米爾混紡徹斯特大衣NT＄7,990、特級極輕羽絨連帽大衣NT＄4,990。

女裝款式中瀰漫著一股中性的氣質，仿照都會女性最日常的穿著，微正式感的單品於休閒裝扮中也能靈活運用，尤其是女孩們在秋冬最愛穿的西裝外套、長大衣，更是本次聯名系列的亮點，俐落的剪裁超級修身，雖然因為採用高級質料而讓售價提高，但是以精品設計來說肯定還是超值。

男裝部分則以拼接風格的襯衫、帥氣外套最為吸睛，能端莊正式，也能穿出輕鬆潮流感。「＋J」全系列將在11／13正式於網路商店、明曜百貨旗艦店、西門店與ATT 4 FUN信義店上市，其中還將精選5款男裝與4款女裝SUPIMA COTTON襯衫全門市販售。
 

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲寬版立領襯衫NT＄1,290、羅紋針織外套NT＄2,490。

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲寬版襯衫NT＄1,290。

▲uniqlo +j系列。（圖／品牌提供）

▲羽絨寬版連帽外套NT＄5,990、輕型蓬鬆連帽大衣NT＄6,990。

ZARA今年秋冬的形象廣告於近日出爐，與UNIQLO的＋J系列主視覺同樣走的是黑白風格，邀請到攝影師Steven Meisel執掌形象，模特兒們穿著貫穿本季的黑、白單品，穿梭於遼闊的停車場跑道與草原，就像雜誌時尚大片一樣充滿意境，在網上形成討論話題。

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關鍵字：

UNIQLO, +J, ＋J, Jil Sander, 聯名, 秋冬, 黑白
fashion.net

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