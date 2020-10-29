頭皮老是發癢的4個原因！愛吃炸雞、常喝酒還會變油頭

▲就算天天洗頭也可能會有頭皮搔癢情況，和飲食、生活作息都有關。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

你也有頭皮老是發癢的困擾嗎？明明天天洗頭，卻時不時覺得搔癢，一癢就想抓，抓了以後又更癢，陷入一個惡性循環，到底問題出在哪？其實頭皮會發癢除了可能是因頭皮有毛囊炎、脂漏性皮膚炎的狀況外，和日常飲食、心理壓力、清潔方式和生活習慣都有很大關係。快來看看以下4個讓頭皮發癢的原因該怎麼改善。

▲高油脂高蛋白飲食會加重頭皮出油狀況。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



1.高油脂飲食



現代人飲食習慣改變，逐漸西化，常過度攝取高油脂、高蛋白食物而忽略蔬果，而高油脂高蛋白飲食攝取越多，越會加重頭皮出油狀況，因而使得真菌有機可乘，引起頭皮問題。所以要盡量保持健康均勻地的飲食，多吃蔬果，，在一定程度上可以幫助減輕頭皮發癢問題。

2.精神壓力大



其實很多頭皮頭髮問題都和精神、壓力因素有關聯，輕微的指示出油量變多、搔癢，嚴重一點的可能導致脫髮、毛囊問題。所以適時地紓解壓力、保持心情愉快，且養成健康作息，都能幫助改善頭皮問題，使頭皮更健康。

▲忽略清潔、清潔頻率過低會引起許多頭皮問題。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）



3.疏於清潔



對於到底要多久洗一次頭，一直有許多不同答案，不少皮膚科醫師建議要依照個人頭皮膚質、出油情況來決定。如果是中性頭皮，不是特別會出油的人，可以隔一天洗一次；但如果是頭皮出油旺盛的人或是當天出汗較多、有使用造型品等情況時，則建議每天清洗，避免油脂、髒污長期堆積，堵塞毛囊，引發頭皮發炎、搔癢、甚至掉髮等問題。此外，也可選擇有添加止癢、舒緩成分的洗髮產品，幫助頭皮抗炎、舒緩搔癢症狀。

4.生活習慣不良



常熬夜、營養不足、抽煙喝酒，都會影響頭皮健康，使頭皮免疫力下降。建議從維持健康規律的生活習慣做起，少抽菸少喝酒，且有空時可使用按摩梳梳頭或做頭皮按摩，幫助促進頭皮血循環，有益於維持頭皮健康。

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