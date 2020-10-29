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台灣設計的純透明水瓶　咖啡與茶像在飄浮好文青

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▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

▲TOAST透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

感受到了秋冬的厚重，或許我們也需要來點輕盈的對比，台灣居家設計品牌 TOAST，針對旗下DRIPDROP 手沖咖啡系列，推出玻璃茶具和水瓶新品，利用圓與橢圓，搭配玻璃的透明元素，呈現出內裝液體的漂浮感，越看越療癒，即便清洗需要小心翼翼，洗得再辛苦都值得。

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

以全透明玻璃構成的新系列，本身就是一個安靜的居家擺設，若在其內裝進液體，無論是手沖咖啡，或者是幾片茶葉，都將呈現一個新的姿態，花草隨著茶水旋轉伸展，就像是飄浮在空氣中一般，在冬日溫暖的家中，來上一股輕盈的冷冽，連空氣彷彿都變得詩意起來。

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

DRIPDROP JUG玻璃水瓶，靈感取自80年代保溫水壺，以倒置的杯子為瓶蓋，取下蓋子即可當作杯子飲用，主體瓶口則順應了杯體，由圓與橢圓漸變的造型特色，U型聚口形狀也更容易倒出飲品，巧妙將系列特徵融入功能當中，帶點時髦的復古。

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

DRIPDROP TEA玻璃茶具組則推出380ml與600ml兩款尺寸，延續DRIPDROP系列模組化的設定，透過設定共同的杯口與壺口尺寸，使各款配件之間得以通用。380ml茶具壺身延用手沖咖啡下壺，加上玻璃濾器與上蓋，600ml規格也可巧妙的「升級」尺寸，增加容量但視覺上依舊纖細靈巧。

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

另一品牌KINTO的WATER BOTTLE 輕水瓶，則有異曲同工之妙，強調以輕量的樹脂材質，搭配上礦石般的清透色澤瓶身與手柄蓋，堅固又有輕盈感，簡潔透明的設計，外出搭配服飾都百搭。

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

▲透明水瓶。（圖／TOAST、KINTO提供）

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關鍵字：

居家, TOAST, KINTO
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