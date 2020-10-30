幫助入眠還能消耗卡路里！　你不知道的洗澡「6大好處」　

▲洗澡除了能幫助清潔，好處比你想的還要多。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

洗澡是每天必備事項，洗個舒服的澡能洗去一整天的忙碌與疲勞，洗澡除了清潔外，其實好處多多，溫熱水能帶動體內循環，更能消耗卡路里呢！

舒緩一天疲勞

洗澡是個能全然放鬆的時刻，藉由淋浴的水柱或泡個香香精油浴都能舒緩疲勞，當肌膚浸在舒服的溫熱水中，能全身毛孔擴張，使肌膚能自在呼吸，洗澡後趁身體還未乾擦上乳液，這時吸收效果最好。

幫助早早入眠

泡澡除了能消除疲勞外，更能舒緩焦慮，泡澡時可藉由香氛精油，幫助改善焦慮。有研究指出，睡前泡個熱水澡，利用洗澡後肌膚冷熱溫差，即可幫助入眠，進一步改善失眠困擾。

消耗卡路里

研究指出當人體排出1公斤汗水，就相當於消耗540大卡，若是以泡澡換算，在40度熱水待上20分鐘，就能消耗200大卡，原來不做運動也能靠著流汗來瘦身，真的懶人減重的福音啊！

清除毛孔污垢

洗澡不僅能去除肌膚表面皮屑，就連藏在毛孔中的污垢也能隨著汗水排出，人家說泡澡能夠養膚真的沒說錯，養成泡澡的習慣，讓肌膚都滑溜滑溜的。

減輕肌肉痠痛

關節不適能靠泡澡改善疼痛狀況，若是以冷熱水交互沖洗，更有減輕肌肉痠痛的作用，藉由溫度差幫助促進肌肉擴張和收縮，身體累積廢物能從肌肉中排出，達到排毒作用。

改善手腳冰冷

女生多少都有手腳冰冷的問題，尤其是秋冬格外明顯，不妨試著可以在晨間洗澡，幫助帶動血液循環，進一步改善循環不良的問題。