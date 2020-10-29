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咬木乃伊、啃眼球！萬聖節必吃甜甜圈大集合　還有QQ糖飲料一喝上癮

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▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）

▲Krispy Kreme萬聖節限定甜點。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每年到了萬聖節，Krispy Kreme便會推出應景商品，今年在台灣推出的萬聖節搞怪禮盒，除了有應景的南瓜造型，還有超可愛的木乃伊跟鐘樓怪人，當然火熱的眼球元素也要來參一咖，造型驚悚又討喜，買一盒帶回家當裝飾也行，若要參加朋友派對當伴手也超適合！

▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）

▲Maison Kayser萬聖節麵包很有氣氛。

Krispy Kreme的萬聖搞怪禮盒，內裝包含4顆萬聖甜甜圈，以及8顆42元以下任選的綜合甜甜圈，12 入原價536元，微風南京特價430元。Maison Kayser也推出指愛萬聖節丹麥麵包來應景，售價180元，另還有眼球慕斯塔、骷髏爆漿巧克力蛋糕、南瓜麵包與南瓜鬼臉派，售價85元至195元不等。

▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）

▲TGI FRIDAYS的萬聖節飲料加了餅乾、蟲蟲Q糖裝飾。

美式餐廳TGI FRIDAYS，則推出搞怪飲品「怪怪怪可愛」與「鬼影蟲蟲」，搶眼造型果然吸眼球，售價220元；Mister Donut 以新奇搞怪為開發概念，即起推出2款「怪北鼻」甜甜圈，以蓬鬆酵母為基底，分別沾裹粉嫩配色的巧克力沾醬，包括「蘇打風味」與「綠茶風味」，搭配手繪表情，有點搞怪好玩的興味。

▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）

▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）

▲Mister Donut的「怪北鼻」甜甜圈，搞怪得很可愛。

IKEA特別推出外觀擬真的應景小點「巫婆手指餅乾」，以原味餅乾為底，搭配杏仁粒裝飾而成，口感酥脆、外觀獵奇超應景，10月底前在美食小站限定販售，「單支」售價20元。

▲萬聖節甜點。（圖／各業者提供）

▲IKEA巫婆手指餅乾，可以吃也可以嚇人。

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關鍵字：

Krispy Kreme, 萬聖節, 點心, 甜點, 甜甜圈, Maison Kayser, FRIDAYS, IKEA, Mister Donut
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