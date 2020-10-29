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老是睡不好？中醫教你「睡前5個小動作」助眠排毒還能變瘦！

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▲▼5個睡前排毒小動作。（圖／翻攝IG）

▲睡不著別一直滑手機，反而更影響睡眠。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

隨著生活型態改變，現代人生活步調快速、常處於高壓狀態，許多人都有睡眠問題，睡不著、睡不好、越睡越累等困擾幾乎一半以上的人都有，不僅精神不好，思緒、心情也都受到影響。想要睡得好，睡前別再猛滑手機或一直盯著電視看既影響睡眠，又不利於健康，快改做以下5個小動作，能助眠又能排毒，養生還能順便瘦身、變漂亮。

1.泡足浴

腳是人體穴位很集中的一個部位，很多中醫都會推薦女生多泡腳。用溫熱水泡腳可促進血液循環，幫助代謝，不僅養生，氣色也會跟著變好，還能養成不容易發胖的體質，像是《延禧攻略》裡被封「最美妃子」的女星張嘉倪就曾透露，靠著泡腳瘦了4公斤。

另外，腳底是肝脾腎3個經絡的起點，泡足浴是不錯的助眠方法。除了單純用溫熱水泡腳，也可在水加入一些中藥材，像是放當歸、川芎可幫助緩解腰腿痠痛，放菊花、夏枯草可幫助舒緩頭暈目眩。 

▲▼5個睡前排毒小動作。（圖／翻攝IG）

▲睡前梳頭可以幫鎮定安神，有益於睡眠。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）

2.梳頭

中醫師表示，用木梳梳頭幫頭部進行按摩，可改善頭皮血液循環，幫助促進新陳代謝、提高身體免疫力，且適度的外界刺激也能引起人體頭部神經的反射作用，誘發中樞神經的調節，進而有鎮定安神、緩解焦慮、助睡眠等效果。所以睡眠不好的人，可以試試每天晚上睡前用木梳梳頭至少3分鐘。

3.輕拍小腿

小腿有「人體第二心臟」之稱，小腿肌肉就像幫浦，是幫助血液順流回心臟的重要元素之一。睡前拍打小腿能幫助放鬆、溫暖腿部肌肉，預防腿抽筋，做法也很簡單，先將雙手稍微搓熱，從膝蓋往腳踝方向，由兩側輕輕拍打小腿到感覺雙腿發暖、放鬆即可。

▲▼5個睡前排毒小動作。（圖／翻攝IG）

▲拉筋可疏通經絡、幫助放鬆肌肉，讓身體和大腦消除緊張。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

4.拉筋伸展

中醫有個說法「筋長一寸，壽延十年」，適當的拉筋、伸展身體有助於疏通經絡，促進氣血運行，是一種很好的保健方法，且伸展可以放鬆緊繃的肌肉、舒緩酸痛，幫助大腦和身體消除緊張，有助於入睡。

5.敲膽經

按摩敲打膽經可以幫助疏通經絡，活血排毒，中醫師建議還可在泡腳的同時做，效果更好。從大腿外側中線上找到環跳、風市、中瀆、膝陽關等4個穴位，如果對穴位不熟，可以將大腿分成四等分，雙手握拳輕敲大腿外側，1秒敲1下，敲120～200下。

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