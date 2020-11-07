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真正時尚的女人擁有的5種行為　別淪落成名牌控

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▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

▲時尚女人擁有自己的看法。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

每個人都會為時尚著迷，雖然時尚難以捉模，但在各憑本事與自定義之下，仍有高人一等的時尚高手，他們走在尖端但不是因為擁有刷不完的信用卡，只因為他們有方法讓自己成為標竿，美國時尚網站分析他們通常都具有5個思考習慣，讓他們成為忠於自我的頂尖佼佼者。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

不複製別人，找到自己的風格
只要妳打開電腦上網，就能看到成千上萬的部落客教妳如何穿衣服，但時尚女人不做複製穿衣的事，尤其是品牌照穿更不會發生，她們會先欣賞，但不會效仿，而是將這些資訊作為啟發靈感的來源，不是當作自己的穿衣鏡。

去嘗試各類型的店，不要設限
在時尚女人眼中不會懼怕去任何種類的店，有些店有人可能覺得很俗氣，但真正識貨的人知道怎麼在一片雜亂的地方找到寶，即使到了青少年為主的店舖，他們也不會跟青少年選擇一樣的東西。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

相信自己的品味，才有可能與眾不同
沒有什麼是過時的商品，就像每個人都有自己喜愛的風格一樣，選擇自己要變成的樣子然後試著覺得更美，相信自己的品味。

品牌不是萬靈丹
你可以欣賞品牌的商品，為商品的設計而著迷，而不是為了「品牌」而覺得酷，品牌不會讓任何人變美，而是設計出的東西加上自己的品味選擇，才能讓妳時尚。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

不做時尚的奴隸，選擇自己喜歡的樣子
每年大量的資訊會告訴我們什麼是時尚潮流，但時尚應該是有趣的、讓自己喜愛的，就算今天所有部落客都穿上靴子，如果妳不愛靴子，就連碰都不要碰，更不要把它加入購物清單裡。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

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關鍵字：

風格, 時尚, 自信
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