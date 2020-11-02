中山站聚集多國美食！剝皮辣椒咖哩、泰式火鍋　10家餐廳讓你無法抉擇

近幾年中山商圈越來越熱鬧，許多餐廳陸續插旗，而充滿濃厚日式風情的中山，其實也包含了各國料理：韓式、港式、泰式、台式，都吃得到！

TOP 10／四米大石鍋拌飯專賣

石鍋拌飯一上桌滋滋作響，微微焦香的鍋巴令人口水直流，七種口味隨你挑，另外海鮮煎餅、辣炒年糕、豆腐魚板等經典韓式小吃通通有！

▲（圖／美食客L.C提供）

TOP 9／泰滾 ROLLING THAI

泰式mix火鍋，鍋底以冬蔭功、綠咖哩、椰子雞為主，部分食材也融合泰式料理手法，給你不一樣的吃法！而海鮮送上桌時還活蹦亂跳的，新鮮度無話說！

▲（圖／美食客Lu提供）

TOP 8／THE WRICE來時

餐點以冰品、飯食、甜食為主，咖哩醬日式又夾帶南洋風味，濃稠不膩口，紅蘿蔔、馬鈴薯、花椰菜、肉都很大塊，特別的是上面還放一根剝皮辣椒！

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

TOP 7／青花驕

王品旗下的麻辣鍋品牌，最特別的就是麻辣鍋裡散發著獨特花椒香氣，店家還會提供一盆花椒，讓客人依照自己喜好添加。另外，豆腐和鴨血都能無限續加！

▲（圖／美食客Chun提供）

TOP ／十巷咖哩

晴光市場的人氣美食！香料味濃厚的辣咖哩，肉的份量非常有誠意，又多又大，就是要讓你滿足！除此之外還可以免費加醬加飯，不怕吃不飽啦！

▲（圖／美食客晴Ching｜美食提供）

TOP 5／美天餐室 DAY DAY

韓、泰、港三國混血餐廳，在這裡一次能吃到三國料理！餐點特別又有創意，西多士、金山醬烤雞腿蛋飯、絲襪奶茶是必點！

▲（圖／美食客臻臻臻美味提供）

TOP 4／永心鳳茶

復古台式茶沙龍，除了著名的冷泡茶系列之外，台式定食的喜愛度也不遑多讓，小捲米粉湯、剝皮辣椒雞湯飯是招牌人氣餐點，另外千層蛋糕也大受好評！

▲（圖／美食客Yupei Hong提供）

TOP 3／三井上引水產

愛吃日料誰不知道上引水產啦！沿路走進海鮮區沿、超市、代客烹調區、立食區，絕對可以吃到最新鮮的海鮮、最甜美的握壽司，讓你滿足口腹之慾。

▲（圖／美食客Chaires提供）

TOP 2／FLIPPER’S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅

來自日本的超人氣鬆餅，除了主打原味和水果口味，還有鹹口味，柔軟輕盈的口感帶著蛋奶香氣，綿密濕潤、入口即化，而多了水果的點綴更鮮甜。不定時還有期間限定口味呢！

▲（圖／美食客MWSD提供）

TOP 1／大師兄銷魂麵鋪

開幕到現在人氣不減！用餐時間還是要排隊。湯頭分為清燉、麻辣兩種，搭配上店家自行研發的麵條很Q彈，微涼的天氣吃碗麵、喝碗湯，再來個油條鴨血，好舒服啊！

▲（圖／美食客提供）

圖、文／MENU美食誌

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