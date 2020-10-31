擬真地瓜麵包、奶蓋雞蛋糕超好拍！特搜6家腦洞大開的新潮美食

創意來自於異想不到的搭配以及排列組合，這次MENU編搜羅了6家新奇的創意美食，有連鎖也有特色店家，好奇的話就馬上看下去吧！

全家

限定門市

全家提拉米蘇口味霜淇淋回歸啦！濃郁香甜的提拉米蘇口味配上巧克力色甜筒超吸睛！比起一般甜筒整個視覺質感升級，還會附一包巧克力粉自行添加，微苦的香醇滋味並不會甜膩！不一定每一間全家都有，想吃的話可以先查詢有冰淇淋機的門市呦！

▲（圖／美食客董亘亘提供）

IKEA

全台門市

IKEA在10月全新推出青梅口味霜淇淋！酸酸甜甜的清爽梅子味還帶一點奶香，很特別！在吃完大魚大肉的IKEA正餐後來一支當作飯後甜點頗解膩！

▲（圖／美食客盧提供）

星巴克

全台門市

搭上萬聖節熱潮，這次星巴克推出「萬聖節粉紅魔女星冰樂」，粉嫩嫩的橘色是來自於芒果、水蜜桃和火龍果的結合，果汁及果泥以及果粒的口感一次擁有，味覺層次豐富，喝得到濃郁香甜的水果香氣。

▲（圖／美食客安安日常提供）

清水茶香

台中／苗栗

源自於台中的手搖店，以綠豆沙為招牌，近日還推出了超級邪惡的「流心奶黃啵啵奶」，根本是飲料版的流心蛋黃酥！底部是黑糖珍珠為基底，上層為鹹蛋黃打成的奶黃加上鹹蛋黃餅乾碎，喝起來鹹甜鹹甜，意外涮嘴！

▲（圖／美食客Dr. Bingo提供）

東橋商店

台北／中山區

開在巷弄裡的韓式網美麵包店，店裡的這一盒超擬真地瓜＆馬鈴薯麵包就是時下最夯的打卡聖品！紫色的地瓜麵包包著滿滿濃郁鬆軟的地瓜餡，黃色馬鈴薯麵包包著馬鈴薯塊以及起司，都帶有像是麻糬的QQ的口感，好吃又好拍！

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

萃取雞蛋糕

高雄／苓雅區

雞蛋糕不稀奇，但你看過奶蓋雞蛋糕嗎？可愛的熊掌造型雞蛋糕有多種口味，淋上濃郁奶蓋再撒上抹茶粉，微鹹微甜的滋味、綿密扎實的口感，加上創意的吃法，整個美味度大升級！

▲（圖／美食客PinJ提供）

圖、文／MENU美食誌

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