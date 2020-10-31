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「沒有期待，就不怕受傷害」　面對感情先做好最「壞」打算

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▲遠距離關係。（圖／女子學）

▲（圖／《單身啪啪啪》劇照）

談及愛情，人們總是期望發生在兩人間的故事能夠美好如預期，過程中也因而衍生出千百萬種關於未來的的夢幻想像。然而，眾所皆知感情不可能總是平步青雲，途中必定會經歷摩擦、爭吵甚至分開等過程，但這樣的現實面卻是人們避而不談、不願想像的部分。事實是，對於人與人間的關係，我們永遠要做好最「壞」的打算，就像是為了提前使身體對病毒免疫，需要事先注射預防針那樣，只要先對未來可能發生的各種狀況做好設想，就能降低傷害。

沒有期待，就不怕受傷害

▲遠距離關係。（圖／女子學）

▲（圖／〈愛在黎明破曉時〉劇照）

沒錯，要人在愛裡做好最壞的打算便是「既不期待就沒傷害」這個道理，只要內心沒有過度憧憬或想像未來該是如何，即便發生任何令人傷心的結局，都不至於太驚訝或受打擊。

或許這心態聽起來有些無情，但誰能保證今天的順遂能延展到未來的一切，這世界上唯一不變的就是一直在變，尤其是人心轉動之快，像是電影〈重慶森林〉的台詞所闡述的：「其實了解一個人並不代表什麼，人是會變的，今天他喜歡鳳梨，明天他可以喜歡別的。」人在關係中的不確定性，往往才造就了關係中的脆弱。能夠朝夕相處的情侶都是如此了，更別提所處環境不同、彼此身邊皆充斥著變因的遠距離戀人。

愛是自己的事，形諸於外的才攸關他人

▲遠距離關係。（圖／女子學）

▲（圖／〈時尚先鋒香奈兒〉劇照）

在關係中，人唯一能控制的只有自己。自我的情意、愛慾、思念以及其餘的種種，能夠掌握的只有屬於自己的部分，至於表達出來後對方能否接受到或是給予何種反饋，那都是身外的事情了，況且，我們經常連自身想法也無法好好控制與了解，更別提他人。因此，與其總在瞎猜對方究竟怎麼想，不如好好審視自己希望怎麼做，只要能誠實無悔地面對自己的選擇，就已經是在關係中所能盡的最好努力。

別想著「為了不分開該做些什麼」，而是改想「分開前能一起做些什麼」。如此，若真的有天分開了，才不會有「我為在一起做了那麼多努力，最後竟分開了」的不甘心感，而是能夠想著「還好我們有一起做過那些事，才能留給彼此很不錯的回憶」。

就像蔡健雅〈空白格〉歌詞中所說：「分開或許是選擇，但它也可能是我們的緣分」，有些事用不著強求，因為緣分強求不來。對關係做好最壞的打算，才能揹最輕的包袱，陪彼此到達最遠的未來。

延伸閱讀：

距離，有時是兩人關係中的最佳調劑：認真做自己，才能保值甜而不膩的愛情賞味期

感情裡面，要維持多遠的距離，才是最恰當的？心理學專家：「這是一個沒有標準答案的問題。」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 遠距離, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛
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