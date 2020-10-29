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蔡依林變小野豹！10月「必買鞋懶人包」刺客教條上腳、NB糖果鞋好燒

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記者鮑璿安 ／綜合報導

運動品牌PUMA最新釋出一系列天后蔡依林的形象照，為了襯托主角豹紋系列，Jolin更以「小野豹」造型綁起俐落馬尾，搭配豹紋風衣套裝以及拼接色鞋款瞬間吸睛，超乎過往的美艷風引發粉絲關注，而10月接近尾聲，《ET FASHION》也為大家整理了10月必買鞋款，一起燒好燒滿！

PUMA Wildcat

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林化身小野豹演繹全新 PUMA Wildcat 系列服飾鞋款，風衣外套NT$2,880；T恤NT$1,080；鞋款NT$2,980，於10 月 31 日開賣。（圖／品牌提供）

蔡依林演繹全新 PUMA Wildcat 系列服飾鞋款，以叢林為背景展開大片拍攝，畫面中蔡依林換上TFS 豹紋風衣套裝，經典黑白色塊與豹紋拼接設計以尼龍滑面材質營造速度感，再內搭亮橘色T恤增添視覺效果；而腳上主角則是RS-X³ Wild Cats 鞋款，以超人氣復刻 RS 系列為原型，以米色、橘色、黃色等透氣網眼、皮革、及高級麂皮異材質拼接於鞋面，使用斑馬、美洲獅、雲豹和老虎等野性紋路吸睛，機能性與外觀都十分亮眼。

Nike ISPA Drifter Gator

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲Nike ISPA Drifter鞋款自帶降落傘，可阻擋灰塵、汙泥和雨水 。（圖／品牌提供）

Nike ISPA Drifter是秋冬陰雨天氣的最佳鞋款，延續 VaporMax FK Gator 一直有的功能性設計，Nike ISPA Drifter Gator 可將 Gator 設計與鞋面無縫融合，展開後類似降落傘，在冬天騎車或步行狀態下可以都輕鬆地包覆住腿部，有效阻擋冬季灰塵、汙泥和雨水；不需要時則可迅速將其收納到鞋子裡面，中底也採用品牌速度最快的跑鞋材質 ZoomX 泡棉研磨製作，鞋面則由分趾設計改為全腳趾形式，保證穿著者穩定性。

Reebok《刺客教條：維京紀元》聯名

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲Reebok聯名發想自《刺客教條：維京紀元》內的各種幻想元素，（依序） Zig Kinetica NT$3,850；CL LEGACY NT$2,850，於 11 月 7 日官網搶先開賣。（圖／品牌提供）

Reebok此次聯名合作發想自《刺客教條：維京紀元》內的各種幻想元素，首發鞋款更以北極光作為創意靈感，推出Zig Kinetica與CL LEGACY兩種款式，Zig Kinetica鞋款設計上採用了暗黑色系的網布鞋面，包圍著如翡翠海一般獨家Zig Tech能量回饋鞋底，細節上可見鞋舌繡以雙方聯名標誌；CL LEGACY以復古跑鞋為靈感的生活風鞋款，鞋面採用冷灰色調處理，多層次異材質拼接兼具當代感與復古風格，細節上可見鞋跟處精緻的渡鴉烙印，同樣是一大亮點。

New Balance x Jolly Rancher The KAWHI 

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲New Balance x Jolly Rancher The KAWHI 融入糖果元素，NT$5,280，於10月31日開賣。（圖／品牌提供）

2019 NBA 總決賽最有價值球員Kawhi Leonard驚喜與New Balance合作，聯名鞋款兩側有著代表 Kawhi 辮子髮型的刺繡、後跟個人簽名，以及第一個鞋帶孔注入 Kawhi 球衣號碼；半透明大底以及鞋身的光面質感呼應着他兒時喜愛的糖果外觀，鞋舌也一改上次的「KL2」設計，特別加入 Jolly Rancher 中的fruit gang 搞怪角色，並以 Jolly Rancher 簽名式的字體來壓上 Kawhi Leonard 的名字產生強烈對比。

adidas ULTRA4D

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲adidas ULTRA4D黑魂帥翻，NT$7,800 。（圖／品牌提供）

adidas ULTRA4D 「Triple Black」以深黑貫穿Ultraboost 1.0經典的一體成型Primeknit針織鞋面，具備優異彈力與支撐性，再搭載Futurecraft 4D科技中底，以強化鞋跟、中足及腳掌三個關鍵區域設計，同時在鞋跟壓印「ULTRA4D」字樣，增添辨識度，最後賦予網格狀大底設計，擁有良好的抓地力。

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關鍵字：

運動, 球鞋, 運動鞋, PUMA, 蔡依林, NIKE, Reebok, 刺客教條, New Balance , Adidas
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