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《天才少女福爾摩斯》跟搞怪叛逆的小妹去冒險　打破性別刻板印象

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▲天才少女福爾摩斯。（圖／女子學）

▲（圖／《天才少女福爾摩斯》劇照）

改編自南西史賓格的《天才少女福爾摩斯系列》小說，故事講述名偵探夏洛克福爾摩斯的胞妹──艾諾拉福爾摩斯，在母親的離奇消失後，踏上尋找母親的解謎之旅。2020 年因為疫情的影響，除了如《天能》、《變種人》此類高成本的商業大片，許多相對小成本卻有趣的電影，改轉以線上串流平台發行，這次所要提及的電影亦是如此。

眾所周知，福爾摩斯家族中，夏洛克是文學史上最為知名的名偵探，但在柯南道爾的原作中，並未有對艾諾拉的描述，因此不妨可將《天才少女福爾摩斯》作為原作的二次創作。《天才少女福爾摩斯》發行後，柯南道爾家族甚至因為電影中對夏洛克的詮釋過於溫柔，控告電影公司侵犯原作版權，也是影視界沸沸揚揚的一樁趣聞。

只會朝著「性別」作攻擊，不過是害怕女人比你優秀

▲天才少女福爾摩斯。（圖／女子學）

▲（圖／《天才少女福爾摩斯》劇照）

《天才少女福爾摩斯》以 20 世紀初的英國為背景，在二次工業革命後的社會制度皆已漸趨完善，但對女性的壓迫卻與中世紀相去不遠，一旦做為女性，便應學習端莊儀態、刺繡縫紉，甚至連笑聲都得一番訓練。主角艾諾拉福爾摩斯（米莉芭比布朗　飾）卻是擅長推理，喜愛閱讀與練習柔術的現代女性，一生不怕冒險犯難，只怕成為當時囚害女性的迂腐觀念的受害者。

「因為妳是女生，所以必須學習做一個淑女」是在電影中不斷灌輸給艾諾拉的觀念，但其實對於性別應有的刻板印象，直到 21 世紀的現在仍是屢見不鮮。好似女性的身分，並非天生便是如此，而是須無時無刻地受到他人評價，一旦有違刻板印象，便被貼上「不像女人」的標籤，允許社會大肆嘲諷著貼著這些標籤的女性，卻不肯正視她們能力、才華的優秀。

自己的人生自己作主，任何人都應自在地成為理想中的自己

▲天才少女福爾摩斯。（圖／女子學）

▲（圖／《天才少女福爾摩斯》劇照）

《天才少女福爾摩斯》中，艾諾拉透過優秀的邏輯推理能力，抽絲剝繭地找到了母親的蹤跡、扭轉了對於女性不利的法案決定，甚至早在夏洛克（亨利卡維爾　飾）一步之前解開謎團；眼見艾諾拉的天資聰穎，夏洛克也真心替她的成長有感驕傲，在這個不利女性的時代，只有倫敦第一的名偵探認同艾諾拉的聰明才智。

電影裡，最為有趣的敘事手法，便是艾諾拉頻頻打破第四面牆，向觀眾講解處境並詢問問題，使本是懸疑緊湊的劇情，在這一手法的運用，便顯得逗趣而可愛。簡單直白的劇情，其實不會太過燒腦，縱使是以偵探解謎作為主題，卻也可以是寓教於樂的詼諧輕鬆作品。

電影的結尾，「自己人生、自己作主，未來由我們自己掌握」艾諾拉選擇不嫁入豪門，因為她的冒險不該僅止於一個案件的結束。即便當今設立諸多有關性別平權的法案，但根深蒂固的觀念難以一日戒斷，任何人都享有自在地成為理想中的自己的權利，不只避免成為受害者，更應時時反省別成為他人眼中的迫害者。

延伸閱讀：

用勇敢與浪漫記錄人生。《愛的萬物論》：不論現實生活有多困難，只要活著就有希望

黑白畫面中的奧斯卡──《羅馬》：寧靜深邃的鏡頭藝術，看見時代女性的成長與突破

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 刻板印象, 天才少女福爾摩斯, 影評
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