Tiffany降價115億元賣LV集團　互告怨偶復合有望

▲Tiffany & Co.與LVMH聯姻一案一波三折。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

2020年因新冠肺炎讓世局丕變，連帶影響法國精品龍頭LVMH收購美國珠寶商Tiffany & Co.的計畫，從最初高喊162億美元（約4629億台幣）的天價收購金額，到今年雙方關係生變互控告上法庭，近日更傳出Tiffany願意降價4億美元（約115億台幣）出售，並將和解之前雙方提出的訴訟，戲劇化程度讓大眾看傻眼。

▲Tiffany六爪鑲嵌的Tiffany Setting鑽戒舉世聞名。（圖／Tiffany提供）

去年底LVMH集團宣布，將以每股135美元、總收購金額162億美元天價收購Tiffany，未料因新冠肺炎衝擊、美國精品市場衰退，LVMH集團質疑品牌處理債務能力，又遭逢美國與歐洲貿易大戰影響讓政治力介入，LVMH老闆Bernard Arnault索性冷處理這樁喜事，讓Tiffany氣得提出訴訟LVMH故意拖延交易的進行，LVMH則控訴品牌在疫情危機期間管理不善。

▲LVMH老闆Bernard Arnault一度冷處理Tiffany收購案，近期又重啟協商。（圖／達志影像／美聯社）

但近日這對冷戰怨偶的關係似乎出現曙光，Tiffany同意打折，較原先收購價每股135美元下調2.6%至131.5美元，以約158億美元（約4514億台幣）賣給LVMH集團，同時向股東派發每股約0.58美元股息。不過新協議仍需要Tiffany股東批准，若成功將有望化解雙方歧見撤銷告訴。

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