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每天上班都煩惱穿什麼？快來學「小金高銀」的一周秋冬搭配法　

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▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

隨著氣溫越來越低，每天早起上班成了越來越困難的事，想到還要煩惱要穿什麼就覺得心很累嗎？

真心推薦可以參考這位被稱為小金高銀的 kimehwa 的 Instagram 帳號，身為網拍服飾店主理人的她，經常會同一件衣服、不同種搭法，很適合當作懶得想搭配或是穿搭新手的參考。本篇編輯便從她的穿搭中編整了 7 套不同的穿搭指南，直接給大家作為一週穿搭的參考：

星期一
針織上衣+牛仔褲

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

剛結束休假的憂鬱星期一配上濕濕冷冷的天氣，實在讓人懶得費心搭配，那就隨便抓件自帶特色的針織上衣，再配上百搭的牛仔褲吧！最後再披件俐落的西裝外套，新的一週也要帥氣上班，為自己加油打氣。

星期二
襯衫上衣+毛線背心

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

秋冬的早晚溫差比較大，且有時外頭天氣冷颼颼，公司內卻暖得像夏天。這時，你需要的是洋蔥式穿搭，一件簡單的襯衫，再罩上外層背心，看起來既有造型，又能即時因應忽冷忽熱的氣溫變化，非常實穿。

星期三
大學T+休閒鞋

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

星期三是人說的小週末，就穿溫暖舒適的大學 T 配上好走的球鞋或平底鞋，誰說 OL 每天都要穿襯衫、西裝褲，偶爾跳脫框架，重溫年輕時率性的打扮也不錯。下班後，就好好地去和姐妹聚餐、逛街，暫時忘記煩人的公事，放鬆一下吧！

星期四
休閒上衣+任意裙裝

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

不知道大家是否都跟編輯一樣，每到星期四就會覺得懷疑人生，怎麼漫長一週還沒過去呢？還以為明天就可以放假了呢！微厭世的一天，最適合任意穿上件素色上衣或是休閒T-shirt，再搭配氣質的裙裝，超容易又不需動腦的搭配，卻可以給人輕鬆又不隨便的好感印象。

星期五
碎花洋裝+個性皮衣

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

TGIF！終於來到一週中最讓人期待的一天。選個不用開會、不用見客戶的週五，穿上氣質的碎花洋裝，再帶件個性滿分的皮衣出門，下班後直接去約會吧！天氣比較冷的話，裡面也可以多穿一件貼身的素色內搭，既不違和又保暖。

星期六
一件式連身長版T

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

假日只想慵懶待在家嗎？這時，連身的長版T-shirt 真是太棒的穿搭良品了。購入件外穿、居家都得宜的一件式休閒服，穿著這身可以窩在家當過追劇沙發馬鈴薯，朋友一通電話來約到家附近吃早午餐，也可以馬上應許出門！

星期日
大圓領上衣+任意下著

▲OL一周穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／IG@kimehwa）

到了一定年紀後，穿搭的原則都是「舒適優先」，簡單又能穿得有型才是上策！寬鬆的大圓領的上衣設計不僅能露出最纖細的鎖骨，還能遮住不想被人看見的小腹，就算是外出飽餐一頓，也能綽綽有餘，舒服不勒肚。

其實有時候一套好看的穿搭不見得要很繁複，最重要的是穿出重點與亮點，讓人一眼就看出你是有精心打扮，而不是隨便抓兩件衣服就出門。以上分享的這幾套搭配都非常簡單，這個秋冬一起當過有型的上班族吧！

延伸閱讀：

秋冬時尚單品怎麼挑？選對版型藏拙顯優勢，讓妳這個冬天不再擁腫如泡芙小姐！

楓紅、芒花、枯木：從大自然取材自然色系，穿出濃濃「秋」意的秋天感穿搭！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 秋冬, 穿搭, OL, OL穿搭
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