口罩變精品！藝術家「低成本」打造PRADA水果袋、DIOR馬鞍包潮翻

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讓遙不可及的精品走進生活，成為不少設計師的構想，居住在日本的南韓藝術家Daisuke，就突發奇想運用疫情期間最常見的口罩，重新解構製成DIOR經典馬鞍包，不僅輪廓流暢，連包款上的垂墜D掛飾也完美還原，其餘像是讓水果網變成PRADA手袋、LV老花跳上飲料提袋等設計，都讓人會心一笑。

▲藝術家Daisuke擅長將精品與生活物件相結合，以DIOR經典馬鞍包為範本打造口罩包。（圖／翻攝自IG@dimda_）

藝術家Daisuke擅長將精品與生活物件相結合，像是保留形狀、印花再去解構重置，就會誕生意想不到的單品，近期他也將疫情期間最常用到的口罩注入設計，就以DIOR經典馬鞍包為範本，在口罩上進行修剪改動，包款輪廓依舊流暢，原本的淺藍色面罩多了翻蓋細節，耳掛變成了手柄，垂墜D掛飾也與實體完美還原，讓人相當驚艷。





▲黑色口罩仿製PRADA手袋，有LV老花飲料袋還可以存放兩杯手搖飲品。（圖／翻攝自IG@dimda_）

另外，也有找來黑色口罩仿製PRADA手袋，原本尼龍材質的包款化作口罩布料竟然毫不突兀，且依舊維持下寬上窄的輪廓造型，最後加入拉錬、手柄以及品牌Logo，瞬間成為手上的吸睛小物。除了口罩，Daisuke經典作品還有LV老花飲料袋，可以存放兩杯手搖飲品，輕鬆帶出門成為生活配件；NIKE 不敗鞋款Air Force 1 竟成為了衛生紙盒，從鞋口抽出紙巾，從內而外的純白風格讓人超想入手。





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