fb ig video ETtoday search mobile

東森自然美再獲2021台灣精品獎　晶鑽肌活霜、爆水面膜推出超優惠回饋

>

圖、文／東森自然美提供

東森自然美再度榮獲大獎肯定，NB-1晶鑽彈力全效肌活霜以及r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜皆獲得「2021台灣精品獎」殊榮。2020年東森自然美獲獎連連，至今已榮獲七大最高獎項榮耀肯定，除了2021台灣精品獎之外，還包含了兩項玉山獎、三項亞太 BIO 健康生技大獎以及第二十屆十大傑出企業金鋒獎。為慶賀得獎殊榮，東森自然美直營及加盟門市也推出得獎產品優惠活動，回饋給支持東森自然美的消費者。東森集團總裁王令麟也表示，將繼續秉持「東森嚴選」的精神與高標準，提供給消費者最好的服務與商品品質。

自然美 。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美NB-1晶鑽彈力全效肌活霜（右上）榮獲2021台灣精品獎。

東森自然美傾注49年心血，與世界頂尖保養研發團隊合作，收集肌膚大數據為研發基礎，運用高科技萃取天然植物精華，研發出適合東方女性的美容產品，其中NB-1系列產品更獲得美國哈佛專利，近年推出的NB-1晶鑽彈力全效肌活霜更擁有天女木蘭幹細胞萃取，能激發膨潤讓飽滿的光彩從肌底甦醒，深受名媛貴婦們的喜愛。r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜使用韓國目前最熱門的4D蜂巢材質布膜，布膜結構緊密因此能緊緊吸附精華液，並選用高效保濕的精華成分，使用測試平均滿意度達8成以上，兩樣自家熱門商品就連東森集團總裁王令麟也是忠實愛用者。

為感謝消費者對東森自然美的支持與肯定，同步推出獲獎活動回饋大家，11/1-11/30凡至東森自然美直營及加盟門市購買NB-1晶鑽彈力全效肌活霜，一律享有買大送小活動優惠，另外直營門市獨家推出新課程體驗活動，凡預約愉悅舒放護理課程或緊緻美顏護理課程，除享有$1499（原價$4500）超優惠33折限量體驗價之外，可再以超值$99元加價購體驗r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜乙片（原價$250/片）。

東森自然美始終致力於天然護膚美容產品及保健食品的研發與行銷，為照顧更多愛美的女性，更投入5000萬大舉升級打造最高規格生技研發中心，加入分別來自哈佛、台大、成大、弘光科大等博士級專家學者組成的頂級專業顧問團，與東森自然美定期共同研討、精進產品、技術與服務的升級。秉持這樣的經營理念，於海內外成功建立品牌形象及知名度，同時獲得醫界、學界認可，也是名人愛用及推薦之首要保養品牌，未來也將持續投入研發再升級、企業更優化，邁向華人第一國際美妝保養品牌。


直營門市獨家活動

超值加價購：凡預約愉悅舒放護理課程或緊緻美顏護理課程
80分鐘/堂/原價$NT$4,500
首次單堂體驗價$1,499，再享有超值加價購$99即可購入r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜乙片

自然美 。（圖／東森自然美提供）



全台直營及加盟門市活動

買大送小：凡購買NB-1晶鑽彈力全效肌活霜
50g/原價$NT$12,500
即贈NB-1晶鑽彈力全效肌活霜14g（原價$3,500）

自然美 。（圖／東森自然美提供）

東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
東森自然美全台加盟門市 https://reurl.cc/GrQVnp
東森自然美全台直營門市 https://reurl.cc/8nzGoX

▲▼東森自然美週年慶活動。（圖／東森自然美提供）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

關鍵字：

東森自然美, 台灣精品獎, 晶鑽肌活霜, 爆水面膜
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外

手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外

楊冪仙氣白紗敗在「耳朵」，網：近看超可怕　娜扎禮物裝遮住深溝太可惜

楊冪仙氣白紗敗在「耳朵」，網：近看超可怕　娜扎禮物裝遮住深溝太可惜

孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

UNIQLO精品級「＋J」系列11／13上市　女生西裝外套已經太好看！ 米奇、維尼穿「乳牛裝」迎接2021！粉嫩色萌翻　搭配迷你指偶更Q 「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤 楊冪撞衫「最美千金」何超蓮踢到鐵板！　穿Chloé蕾絲襯衫仙氣差很多 隋棠頭髮直又柔順　私下都用「300元有找的護髮品」 Angelababy穿短裙扮《艾蜜莉在巴黎》竟三連撞！秀智靠「性感網襪」完勝 「奶油光底妝」秋冬必備！植村秀、雅詩蘭黛保濕度高　長效持妝不暗沉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面