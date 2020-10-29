東森自然美再獲2021台灣精品獎　晶鑽肌活霜、爆水面膜推出超優惠回饋

圖、文／東森自然美提供

東森自然美再度榮獲大獎肯定，NB-1晶鑽彈力全效肌活霜以及r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜皆獲得「2021台灣精品獎」殊榮。2020年東森自然美獲獎連連，至今已榮獲七大最高獎項榮耀肯定，除了2021台灣精品獎之外，還包含了兩項玉山獎、三項亞太 BIO 健康生技大獎以及第二十屆十大傑出企業金鋒獎。為慶賀得獎殊榮，東森自然美直營及加盟門市也推出得獎產品優惠活動，回饋給支持東森自然美的消費者。東森集團總裁王令麟也表示，將繼續秉持「東森嚴選」的精神與高標準，提供給消費者最好的服務與商品品質。

▲東森自然美NB-1晶鑽彈力全效肌活霜（右上）榮獲2021台灣精品獎。



東森自然美傾注49年心血，與世界頂尖保養研發團隊合作，收集肌膚大數據為研發基礎，運用高科技萃取天然植物精華，研發出適合東方女性的美容產品，其中NB-1系列產品更獲得美國哈佛專利，近年推出的NB-1晶鑽彈力全效肌活霜更擁有天女木蘭幹細胞萃取，能激發膨潤讓飽滿的光彩從肌底甦醒，深受名媛貴婦們的喜愛。r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜使用韓國目前最熱門的4D蜂巢材質布膜，布膜結構緊密因此能緊緊吸附精華液，並選用高效保濕的精華成分，使用測試平均滿意度達8成以上，兩樣自家熱門商品就連東森集團總裁王令麟也是忠實愛用者。

為感謝消費者對東森自然美的支持與肯定，同步推出獲獎活動回饋大家，11/1-11/30凡至東森自然美直營及加盟門市購買NB-1晶鑽彈力全效肌活霜，一律享有買大送小活動優惠，另外直營門市獨家推出新課程體驗活動，凡預約愉悅舒放護理課程或緊緻美顏護理課程，除享有$1499（原價$4500）超優惠33折限量體驗價之外，可再以超值$99元加價購體驗r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜乙片（原價$250/片）。

東森自然美始終致力於天然護膚美容產品及保健食品的研發與行銷，為照顧更多愛美的女性，更投入5000萬大舉升級打造最高規格生技研發中心，加入分別來自哈佛、台大、成大、弘光科大等博士級專家學者組成的頂級專業顧問團，與東森自然美定期共同研討、精進產品、技術與服務的升級。秉持這樣的經營理念，於海內外成功建立品牌形象及知名度，同時獲得醫界、學界認可，也是名人愛用及推薦之首要保養品牌，未來也將持續投入研發再升級、企業更優化，邁向華人第一國際美妝保養品牌。



直營門市獨家活動

超值加價購：凡預約愉悅舒放護理課程或緊緻美顏護理課程

80分鐘/堂/原價$NT$4,500

首次單堂體驗價$1,499，再享有超值加價購$99即可購入r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜乙片





全台直營及加盟門市活動

買大送小：凡購買NB-1晶鑽彈力全效肌活霜

50g/原價$NT$12,500

即贈NB-1晶鑽彈力全效肌活霜14g（原價$3,500）

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