募資平台「嘖嘖」首度實體化在三創　近距體驗隨身錄音室、時尚滅火器

記者王則絲／台北報導

台灣線上募資平台「嘖嘖」（Zeczec）近年在網路上非常火紅，匯集眾多新奇實用的生活設計小物、小電器、文創⋯⋯等產品，今（29日）舉辦發佈會，宣布首度將平台上募資中專案實體化，正式進駐三創生活園區3樓，讓群眾能夠更近距離接觸有興趣的產品，真實體驗後再決定是否贊助，嘖嘖創辦人徐震表示，線上線下的整合使創作者與消費者能更直接交流，藉此提升專案的成功率。

▲嘖嘖募資專案實體化進駐三創3樓攝癮集。（圖／三創提供，以下同）



距嘖嘖創立來到第9個年頭，捧紅不少生活好設計，包括造福手搖飲料愛好者的大象杯、環保吸管等最為人所知，創作者能夠在平台上提出專案並向群眾募資，成功達標後即可讓產品實現、販售。

這次嘖嘖與三創的合作，是多年來首次將募資中的專案產品展示在實體空間，相對於以往大家只能在網路上看形象照、介紹影片與文字來認識創作者的設計，嘖嘖認為有更多的人重視的是能「體驗」的消費，因此選擇與同樣注重創意理念的三創聯手，籌備了逾1年的時間，終於在近日於三創3樓攝癮集櫃位內公開呈現專案展覽。首次參加展出的商品包括MaonoCaster混音工作台、SAVIORE-M時尚滅火器、水波眼罩、六軸桌上型機械手臂、文創日曆⋯⋯等約30件的創意產物，每一項都能實際操作體驗，並能與專業人員即時問答、提供寶貴意見，讓有潛力的好設計能夠加速催生。

▲現場展示MaonoCaster混音工作台。



發達的網路世界讓人人都可當內容創作者，像是YouTuber、Podcaster甚至是Twitch遊戲實況等等內容節目，很多都是由民眾個人所創作，而MaonoCaster的混音工作台便是這次嘖嘖實體展覽中最受矚目的設計之一，簡單來說就是一組「隨身錄音室」，操作簡單還可不插電使用，特別適合新手入門，任誰都可以用它做出高品質的混音作品，MaonoCaster混音工作台募資專案的目標僅訂於十萬元，目前為止已集資達到五百多萬元。

▲SAVIORE-M時尚滅火器第二代。



由ZINIZ設計推出的SAVIORE-M時尚滅火器第二代也在展示中現身，今日設計總監親自到場為各位介紹，雖然瓶身做得小巧，但是它獲得了非常多項的滅火器認證，能夠滅的火超出想像，他也提到，大家都知道在家中、車上放置滅火器是安全常識，但是因為不美觀往往放到自己都忘記，所以時尚滅火器之所以注重簡約美型的外觀，便是要讓大家願意擺放在家中，這是非常重要的。

▲水波按摩眼罩。



另外現場還有為現代人眼睛疲勞普遍現象而誕生的冷熱敷水波眼罩，以及像《鋼鐵人》中東尼的手臂機器人「賈維斯」一樣的六軸桌上型機械手臂Mirobot，都能一併體驗。

▲六軸桌上型機械手臂Mirobot。

▲多款文創月、日曆以及手帳，文具控必失心瘋。

►MIT時尚滅火器SAVIORE-M 法拉利紅美翻 跟髮膠一樣好操作