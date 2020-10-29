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夢幻娃娃屋改造成暗黑「鬼莊園」！最狂萬聖節擺飾自己動手做

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編輯／Emily

萬聖節即將到來，除了變裝扮鬼、把家裡佈置成節日風格，外國女子Samantha Browning則是發揮創意，用巧手把兒童玩的娃娃屋噴成黑色，改造成暗黑哥德風的「鬼莊園」，外牆、周邊還增添了很多萬聖節風格的裝飾物，讓房子看起來好像真的會鬧鬼，精緻做工讓人超佩服。

▲玩具屋變鬼屋。（圖／CFP）

▲暗黑風「鬼莊園」是由娃娃屋改造而成。（圖／CFP）

Samantha Browning因為看了網路上有人改造娃娃屋的影片，而想自己動手嘗試看看，她花8美元（約台幣230元）購入一間娃娃屋來進行改造，這個屋子其實是款兒童玩具，外牆使用桃紅、粉紅、淺紫等粉嫩配色，充滿夢幻童話感，跟成品的恐怖氛圍差超多。

▲玩具屋變鬼屋。（圖／CFP）

▲原版娃娃屋配色粉嫩又夢幻。（圖／CFP）

▲玩具屋變鬼屋。（圖／CFP）

▲Samantha將娃娃屋全部噴成黑色。（圖／CFP）

娃娃屋改造工程非常浩大，需要花費5到9小時不等的時間，Samantha先用黑色噴漆將房子全部塗黑，接下來在門窗畫上金色雕刻花紋、外牆畫上一棵萬聖節風格的大樹，並在周圍放置花花草草、骷髏頭、蠟燭等小道具裝飾，才能完成這棟「鬼莊園」，把它擺在家裡當裝飾，彷彿真的會有鬼魂飄出來。

▲玩具屋變鬼屋。（圖／CFP）

▲玩具屋變鬼屋。（圖／CFP）

▲在全黑的外牆畫上萬聖節風格小細節。（圖／CFP）

▲玩具屋變鬼屋。（圖／CFP）

▲除了暗黑系鬼屋，Samantha還有其他的改造娃娃屋成品，一樣讓人驚嘆。（圖／CFP）

另外，IG上也有很多網友分享自己改造娃娃屋的作品，有擺上可愛萬聖節裝飾物的，也有用棉花當蜘蛛網、走恐怖路線的，各自展現不同的創意，讓人看了也好想找娃娃屋來自己動手做看看。


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關鍵字：

玩具屋, 娃娃屋, 鬼屋, 萬聖節, 改造
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