孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸

▲南韓女星孔曉振（左）紅毯造型失算，同樣「全身黑」卻輸給大13歲的金喜愛。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

南韓大眾文化藝術獎於昨（28日）傍晚登場，現場星光熠熠，男星玄彬以及《夫婦的世界》女主角金喜愛、《山茶花開時》孔曉振都紛紛步上紅毯，三人不約而同以低調的黑色造型亮相，令人意外的是，「紅毯常勝軍」孔曉振此次穿著不如預期，網友一面倒認為輸給大她13歲的金喜愛，直言：「很像孕婦。」

▲53歲女星金喜愛以緊身黑裙亮相，毫無贅肉的身材讓人驚艷。（圖／CFP）



南韓大眾文化藝術獎受到疫情影響採取線上直播，仍是不減吸睛程度，出演《夫婦的世界》而翻紅的女主角金喜愛，此次以低調的黑色洋裝優雅現身，衣著流暢剪裁完美包裹她顯瘦的身軀，顯然毫無一絲贅肉，再以不對稱領口增添層次感，最後腳踩黑色高跟鞋現身，不負53歲凍齡女神封號。

▲《山茶花開時》女主角孔曉振此次以蓬鬆裙裝亮相，腰線拉高效果不如預期。（圖／CFP）

同樣以黑色裙裝亮相的還有《山茶花開時》女主角孔曉振，被封為「紅毯常勝軍」的她，此次穿著俏皮的寬鬆連身裙現身，除了腰線刻意拉高之外，蓬鬆的裙襬加上泡泡袖，將原本纖瘦的身體曲線隱藏起來，唯獨亮眼的Piaget 伯爵耳飾與項錬輔助整體造型，讓網友相當意外，直言：「很像孕婦」、「竟然比金喜愛小13歲，看起來差不多大。」

當晚亮點少不了男星玄彬，他以俐落的黑色西裝疊穿亮相，內搭白色翻領襯衫與格紋領帶，營造紅毯正式感；視線向下看，再以整齊的排扣點綴，為整體造型注入了紳士氣息，讓人視線難以離開。

▲男星玄彬以疊穿黑色西裝亮相成為焦點。（圖／CFP）

►孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆 網：髮型師下台



►張鈞甯、辛芷蕾全身CHANEL比美！ 刻意「下拉領口」小露香肩拼了



★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！