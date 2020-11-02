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饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

滿版的蓬蓬愛心羽絨外套、將Nike勾勾框住的愛心襪子，以及印上唇印的棒球帽，加拿大知名饒舌歌手Drake攜手Nike推出一系列少女心噴發的聯名服飾，圍繞著他最新專輯《Certified Lover Boy》概念的「戀愛」元素，包括邱比特、玫瑰花等，顛覆以往就是要「酷」的嘻哈，收服少女們的心，也讓系列開賣後幾乎秒殺。

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲Drake8月份就已在《Laugh Now Cry Later》MV中穿上粉色滿版愛心羽絨外套。（圖 / 翻攝 Youtube、品牌官網）

由知名饒舌歌手Drake與Nike共同打造專輯《Certified Lover Boy》的周邊商品系列，早在未開售前就引起嘻哈、潮流迷的熱烈關注，尤其是Drake在8月份就已在《Laugh Now Cry Later》MV中，搶先穿上系列中的滿版愛心羽絨外套，更是讓粉絲們等不及紛紛敲碗。

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲滿版愛心羽絨外套除了少女粉色之外，也有低調的黑色可供選擇。（圖 / 翻攝品牌官網）

除此之外還有捕獵戀人的邱比特、與象徵愛情的玫瑰花T恤、帽Ｔ，不能少的Nike logo、甚至連衣服背後都有印花細節，在科技逐漸和時尚結合的現在，比起真人模特穿搭，設計師們也更傾向於以3D的方式呈現服裝，此系列也跟上這波潮流，讓細節更加明顯，卻也被網友搞笑說：「分不清分衣服腋下的是陰影還是汗水。」

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲邱比特戴面罩圖案的T恤，約NT$1000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲F&F NIKE TWIN T恤 ; CBL 玫瑰花T恤，約NT$1000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲CBL 玫瑰花帽T，約NT$2150。（圖 / 翻攝品牌官網）

系列中絕不能少的爆款單品，是印有性感唇印的棒球帽、以及被愛心框住的Nike勾勾襪子，百搭又實穿，不到1000元的親民價格更是超好入手，開賣後陸續有商品Sold out，想購入的潮流迷們前萬不要錯過，快手刀點進官網吧！

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲唇印棒球帽，約NT$800。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲愛心Nike logo 襪子，約NT$515。（圖 / 翻攝品牌官網）


休閒運動品牌聯名ㄧ波接著一波，ConverseＸAmbush也即將在11月推出兩款二代聯名，延續去年的爆款高筒靴型設計，以防水的橡膠材質包覆鞋身，更拼接了防磨的紗網布料、加厚了鞋底，又潮又兼具機能性 ; 另一雙則是鋪滿絨毛的療癒毛毛鞋，放眼看去超溫暖，兩款都推出藍、黑兩色供潮流迷們做選澤，完全適合在即將迎來的秋冬入手！

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印 。（圖／翻攝 品牌官網）

▲ConverseＸAmbush二代CHUCK RUBBER BOOTS、FURRY CHUCK TAYLOR 70s即將在11月開賣。（圖 / 翻攝IG@ambush_official）

►Nike勾勾被放大、Converse毛毛鞋超Ｑ　Ambush全新聯名燒到陳冠希

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關鍵字：

Nike, Drake, Converse, Ambush
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