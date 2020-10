Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

▲Converse攜手張藝興聯名推「青花瓷鞋」。(圖 / 翻攝 微博 CONVERSE中國)

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期因「韓戰70週年」議題引起韓國網民們不滿的男星張藝興,不畏負面議論,前日在IG上曬出與Converse全新聯名的「青花瓷鞋」,並以專輯《蓮》概念為出發,將代表東方文化的青花瓷元素注入CHUCK 70鞋款,引起網友們直呼:「根本藝術品」、「誰會穿出門」!

▲張藝興在IG上曬出與Converse聯名的「青花瓷鞋」。(圖 / 翻攝 IG@layzhang)



張藝興以韓國天團EXO的中國成員出道,近期將主力回歸家鄉,就連今年發行的專輯《蓮》也是將東方文化概念帶入,引發超高關注度,張藝興將「青花瓷」、「蓮花」等東方元素延續與Converse的聯名系列中,從鞋盒、到鞋身,以及此次特別加入的絲巾都有滿滿巧思。

▲張藝興將專輯《蓮》概念中的「青花瓷」、「蓮花」等東方元素注入聯名鞋。(圖 / 翻攝 微博 CONS愛好者)

繼去年秒售罄的聯名系列,張藝興再度與Converse聯手出擊,搶攻潮流迷們的荷包,融合中國元素,將青花瓷配色的蓮花鋪滿鞋身、到鞋底,也延續上次話題超熱的夜光鞋底,在黑暗中也吸睛亮眼,此外,還特別附上同配色絲巾、以及鞋鍊,讓造型搭配更變化多端! 其中討論度最高的鞋盒,也被網友們齊聲說「根本藝術品」、「光是鞋盒就贏了」。

▲討論度最高的鞋盒,被網友們齊聲說「根本藝術品」。(圖 / 翻攝 微博 CONS愛好者)

同為Converse 亞太區代言人之一的歐陽娜娜,在10月初時也與Converse祭出聯名,將五彩繽紛的奇幻色彩注入經典的「開口笑」鞋,並以療癒的米白毛巾布為鞋面,帶出粉嫩少女的氛圍,就連鞋盒也是讓女孩們超心動的粉色圍繞、再以超可愛的花花草草們點綴,展現出歐陽娜娜活潑的青春氣息。

▲Converse 攜手歐陽娜娜聯名,推五彩繽紛的「開口笑」鞋。(圖 / 翻攝IG@nanaouyang)

值得關注的還有鞋帶上少女手寫體的「I JUST WANT you TO BE HAPPY」字樣,除了我們熟悉的大提琴手、演員,歐陽娜娜近期又多了一個創作歌手的身份,「I JUST WANT you TO BE HAPPY」便是她7月推出的單曲《

To Be Happy》的其中一句歌詞,她也將這首歌收錄成黑膠,隨鞋附贈與Converse的聯名鞋盒中,讓粉絲們直呼「太超值」、「一定要收藏」。

▲隨鞋附贈的黑膠唱片,讓粉絲們直呼「太超值」!(圖 / 翻攝IG@nanaouyang)

