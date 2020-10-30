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Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

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▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲Converse攜手張藝興聯名推「青花瓷鞋」。（圖 / 翻攝 微博 CONVERSE中國）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期因「韓戰70週年」議題引起韓國網民們不滿的男星張藝興，不畏負面議論，前日在IG上曬出與Converse全新聯名的「青花瓷鞋」，並以專輯《蓮》概念為出發，將代表東方文化的青花瓷元素注入CHUCK 70鞋款，引起網友們直呼：「根本藝術品」、「誰會穿出門」！

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲張藝興在IG上曬出與Converse聯名的「青花瓷鞋」。（圖 / 翻攝 IG＠layzhang)
 

張藝興以韓國天團EXO的中國成員出道，近期將主力回歸家鄉，就連今年發行的專輯《蓮》也是將東方文化概念帶入，引發超高關注度，張藝興將「青花瓷」、「蓮花」等東方元素延續與Converse的聯名系列中，從鞋盒、到鞋身，以及此次特別加入的絲巾都有滿滿巧思。

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲張藝興將專輯《蓮》概念中的「青花瓷」、「蓮花」等東方元素注入聯名鞋。（圖 / 翻攝 微博 CONS愛好者）

繼去年秒售罄的聯名系列，張藝興再度與Converse聯手出擊，搶攻潮流迷們的荷包，融合中國元素，將青花瓷配色的蓮花鋪滿鞋身、到鞋底，也延續上次話題超熱的夜光鞋底，在黑暗中也吸睛亮眼，此外，還特別附上同配色絲巾、以及鞋鍊，讓造型搭配更變化多端！ 其中討論度最高的鞋盒，也被網友們齊聲說「根本藝術品」、「光是鞋盒就贏了」。

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲討論度最高的鞋盒，被網友們齊聲說「根本藝術品」。（圖 / 翻攝 微博 CONS愛好者）

同為Converse 亞太區代言人之一的歐陽娜娜，在10月初時也與Converse祭出聯名，將五彩繽紛的奇幻色彩注入經典的「開口笑」鞋，並以療癒的米白毛巾布為鞋面，帶出粉嫩少女的氛圍，就連鞋盒也是讓女孩們超心動的粉色圍繞、再以超可愛的花花草草們點綴，展現出歐陽娜娜活潑的青春氣息。

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲Converse 攜手歐陽娜娜聯名，推五彩繽紛的「開口笑」鞋。（圖 / 翻攝IG@nanaouyang）

值得關注的還有鞋帶上少女手寫體的「I JUST WANT you TO BE HAPPY」字樣，除了我們熟悉的大提琴手、演員，歐陽娜娜近期又多了一個創作歌手的身份，「I JUST WANT you TO BE HAPPY」便是她7月推出的單曲《
To Be Happy》的其中一句歌詞，她也將這首歌收錄成黑膠，隨鞋附贈與Converse的聯名鞋盒中，讓粉絲們直呼「太超值」、「一定要收藏」。

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ 。（圖／翻攝微博、IG）

▲隨鞋附贈的黑膠唱片，讓粉絲們直呼「太超值」！（圖 / 翻攝IG@nanaouyang）

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關鍵字：

Converse, 張藝興, CHUCK 70, EXO, 歐陽娜娜
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