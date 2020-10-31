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秋冬換季快加一件「羽絨背心」！3招秒變造型亮點　超模貝拉也愛穿

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編輯／Emily 

進入秋冬換季時期，天氣漸漸變涼，早晚溫差越來越大，要怎麼穿衣服讓人頭痛，穿上厚重的外套白天會太熱，穿薄一點又怕會著涼，這時「羽絨背心」就是個好選擇，它同時兼具保暖與輕便，背心形式活動方便，也不會像羽絨外套一樣悶熱，更能替你的穿搭增添亮點，深秋初冬必須要來一件。

同色系

對穿搭新手來說，「羽絨背心」最簡單不出錯的方式，就是跟服裝選擇同色系，相同顏色能讓穿搭看起來和諧，就算穿著偏正式的針織衫或襯衫，配上帶有休閒感的背心也完全不顯突兀。

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲奶茶色短袖上衣外搭同色系羽絨背心。（圖／CFP）

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲羽絨背心與服裝都是淺綠色。（圖／CFP）

運動風

「羽絨背心」本身比較有休閒感，所以非常適合和運動風服裝搭配，成套運動服、有花樣的棉T外面套上「羽絨背心」看起來更有型，還能用不同顏色，讓穿搭更有亮點。

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲女星鞠婧禕的機場穿搭以黃色成套運動裝搭配白色羽絨背心。（圖／CFP）

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲渲染風運動裝外搭同色系羽絨背心超有型。（圖／CFP）

特殊設計款式

除了基本款式，有些「羽絨背心」本身就很有設計感，穿上去時尚度大增。像名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）只穿了基本的白上衣、卡其長褲，但外搭這件色彩鮮豔的背心，看起來超搶眼。另外還有做成西裝領造型、印滿名牌印花的款式，穿上都直接變穿搭重點。

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲貝拉哈蒂德以色彩鮮豔的羽絨背心，替簡約穿搭增添亮點。（圖／CFP）

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲女星戚薇的機場穿搭選擇了有特殊領子設計的羽絨背心。（圖／CFP）

▲羽絨背心穿搭。（圖／CFP）

▲黑色羽絨背心印滿白色的LV monogram印花。（圖／CFP）

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關鍵字：

羽絨, 外套, 背心, 穿搭, 羽絨背心
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